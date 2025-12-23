Destaca la Innovación y eficiencia en Empresa de Cigarros de Holguín

Holguín, 23 dic (ACN) El desarrollo de innovaciones tecnológicas contribuye al proceso industrial en la Empresa de Cigarros Lázaro Peña de Holguín, al favorecer la reducción de costos, optimizar el uso de los recursos y diversificar las líneas de producción.

Impulsada por la limitación de piezas de repuesto y subconjuntos en el país, la actividad transformadora constituye una prioridad para la entidad, tarea que involucra de manera directa a más del 80 por ciento de sus trabajadores, quienes integran la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, explicó a la Agencia Cubana de Noticias Alexis Heredia Domínguez, tecnólogo principal en procesos industriales.

Mediante investigaciones y la aplicación de soluciones prácticas, ofrecen respuesta a diversas problemáticas del proceso productivo, entre las que sobresale la creación de una prensa neumática compactadora de papel, diseñada y construida por obreros de la fábrica a partir de medios propios y componentes recuperados de otras maquinarias.

El equipamiento, reconocido en Expo Caribe 2025, en sus dos años de funcionamiento ininterrumpido ha permitido disminuir el volumen y los costos de transporte del papel para reciclaje, lo que incrementa la eficiencia en el uso del combustible y el aprovechamiento de residuos como materia prima, resaltó.

Otra mejora relevante fue la modificación de la estera del equipo fundamental encargado de retirar la hebra del tabaco, para lo cual adaptaron componentes de otra máquina similar y recuperaron la funcionalidad del sistema, ante la dificultad y el alto costo de adquirir la pieza necesaria en los mercados nacional e internacional.

La labor creadora de la industria se extiende también a la casita infantil Los Criollitos, primera de su tipo en la provincia, donde las educadoras confeccionan medios didácticos a partir de materiales de desecho como papel y pegamento provenientes de la fábrica, iniciativas que presentan de forma anual en eventos de ciencia y técnica.

Heredia Domínguez añadió que en el ámbito administrativo diseñan soluciones para mejorar la recolección y procesamiento de información, optimizar la toma de decisiones y enfrentar riesgos o vulnerabilidades asociadas al suministro de materias primas e insumos fundamentales.

En los próximos años pretenden certificar el sistema de gestión de la invención, que se unirá a los de calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo, acreditados por la Oficina Nacional de Normalización durante más de una década, agregó.

La Empresa Lázaro Peña, perteneciente al Grupo Tabacuba, tiene como misión abastecer con cigarrillos negros de la marca Criollos el 60 por ciento de la demanda nacional, sustentando el desarrollo en la ciencia y la innovación como pilares de soluciones sostenibles y eficientes.