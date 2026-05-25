Raúl en el recuerdo de un espirituano y en el sentir de un pueblo

Sancti Spíritus, 25 may (ACN) Han pasado más de 25 años de la foto junto al General de Ejército Raúl Castro Ruz que hoy, en esta ciudad, muestra con orgullo, pero el Teniente Coronel de la reserva Armando Tomás Morejón recuerda cada detalle en torno a la imagen; el jefe que escuchaba atento y sugería con la visión del guerrillero, el hombre preocupado por todos regresan a su mente.

La primera vez que este espirituano tuvo la oportunidad de ver al líder de la Revolución fue en 1966, en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, de La Habana, institución que luego se multiplicaría en el resto de Cuba; otros encuentros vendrían con el paso del tiempo, el de la instantánea, sin embargo, tuvo un significado especial.

A mí me tocó participar en un taller de preparación para la defensa de la montaña desarrollado en el macizo del Escambray y donde estaban representadas las diferentes Regiones Militares, subrayó Morejón, y tanto en las clases teóricas como en las prácticas, Raúl oía cada criterio, daba orientaciones, puntualizaba lo que se había debatido.

Imagínese, él de la montaña sabía más que nosotros por su experiencia en la lucha en la Sierra Maestra, acotó, y al término de los ejercicios es que se toma la foto junto a otros jefes como el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá y en la que aparece la mano de Raúl sobre mi hombro porque en algún momento se refirió a mi estatura alta.

Con el recuerdo aún fresco de lo aprendido en aquellos días, Armando Tomás Morejón se sumó este lunes a los miles de hijos de esta ciudad que, en representación de todo un pueblo, protagonizaron una Tribuna Antimperialista para condenar la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército y respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario cubano.

Desde la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, testigo de sucesos memorables de la historia local y nacional, la jurista Lídice Carballo subrayó que Washington incita todo tipo de planes contra Cuba, siempre en alianza con la mentira, y uno de ellos es esta acción ilegítima y en la que se oculta la verdad histórica sobre el derribo de dos avionetas en 1996.

Destacó que con esta maniobra fraudulenta intentan desacreditar la obra de Raúl: el asaltante al cuartel Moncada, el expedicionario del yate Granma, el fundador del II Frente Oriental y, como dijera Gerardo Hernández, uno de los Cinco Héroes, el más fiel seguidor del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, capaz de servir, exigir y amar.

Ni amenazas, ni bloqueos, ni cerco petrolero, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de un pueblo en defensa de su Revolución, reiteró.

En presencia de las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno en el territorio, Adiel Alejandro Rodríguez, joven trabajador del sector de Energía y Minas, insistió, además, en la campaña mediática desplegada por Estados Unidos y que pretende presentar a la resistencia de los cubanos como incapacidad y a la rendición como única salida.

La soberanía, la dignidad y la memoria histórica de esta nación jamás serán entregadas, aclaró.

Mientras, en las palabras finales de la Tribuna Antimperialista, Eidy Díaz, presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Sancti Spíritus, puntualizó que mayo es un mes que el gobierno norteamericano quiso marcar con fuego y humillación; sin embargo, los espirituanos lo convirtieron hoy en dignidad al condenar un acto de bajeza moral y de venganza por no haber podido derrotarnos, dijo.