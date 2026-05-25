Felicita Esteban Lazo a pueblos africanos por Día de África

La Habana, 25 may (ACN) Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado, envió hoy una felicitación a los pueblos, parlamentos y gobiernos africanos en ocasión del Día de África.

“Con inmenso placer, traslado mi felicitación a los hermanos pueblos, Parlamentos y Gobiernos africanos en el Día de África este 25 de mayo; una efeméride de gran significación para todo el pueblo cubano. Inquebrantables lazos unen a Cuba y a África”, expresó Lazo Hernández en el perfil institucional de la Asamblea en Facebook.

“Nuestros vínculos están cimentados en profundas raíces históricas y culturales, así como en la sincera cooperación y solidaridad entre nuestros pueblos. África tuvo un aporte esencial en la construcción de la nación y nacionalidad cubanas", significó.

El líder parlamentario apuntó que esas entrañables relaciones se fraguaron bajo la guía y la amistad de nuestros líderes históricos -Fidel y Raúl- y de muchos inolvidables próceres africanos; así como en la lucha común en defensa de la independencia, la soberanía y contra el apartheid.

El Día de África, celebrado cada 25 de mayo, celebra la fundación en 1963 de la Organización de la Unidad Africana, antecedente de la actual Unión Africana, y constituye una jornada de reflexión sobre la lucha contra el colonialismo y el apartheid, la defensa de la independencia y la autodeterminación de los pueblos, así como la reafirmación de la unidad, la solidaridad y el compromiso con el desarrollo sostenible, la paz y los derechos humanos en el continente.