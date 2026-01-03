Impulsa finca villaclareña diversificación productiva

Santa Clara, 3 ene (ACN) Con un modelo de rotación que alterna 157 hectáreas (ha) de tabaco con cultivos varios, la finca La Veguita, perteneciente al villaclareño municipio de Remedios, apuesta por la diversificación para fortalecer el autoabastecimiento local.

Noel Rolando Benítez Fernández, productor líder de la finca, ubicada en el poblado de Tahón, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que actualmente gestionan un total de 337 ha (25 caballerías) distribuidas bajo un sistema de rotación sistemática.

El agricultor detalló que de las 157 ha de tabaco, 46 corresponden a cultivo tapado y 111 al sol, las cuales posteriormente se rotan con otros cultivos para mejorar la fertilidad del suelo.

Esa rotación nos aporta viandas y mejora las condiciones para los próximos ciclos productivos, precisó.

Entre los cultivos varios, destacó más de 13 ha de yuca, 27 ha de boniato, 13 ha de arroz para autoabastecimiento de la demarcación, además de áreas destinadas a frutales (fundamentalmente mango y guayaba).

Asimismo, agregó, el sistema pecuario incluye 282 cabezas de ganado, 200 mil aves —con 40 mil en postura—, 300 reproductoras de conejos y 160 de carneros.

Estamos inmersos en el tema avícola, desde 800 gallinas iniciales hasta proyectar 10 naves de 12 por 60 metros, con capacidad para 150 mil aves anualmente, enfatizó el productor.

Benítez Fernández calculó que al 80 por ciento de capacidad, la unidad generaría 120 mil huevos diarios durante períodos de seis a siete meses, suficientes para abastecer a la provincia.

En producción porcina, apuntó, se desarrolla una cochiquera para tres mil animales, destinados a fortalecer la autonomía en la comercialización de cárnicos con destino primario en el consejo popular.

El productor explicó que aprovecha los picos laborales del tabaco entre noviembre y marzo para redirigir posteriormente a 150 trabajadores hacia cultivos varios y ganadería.

Esto garantiza empleo y estabilidad económica anual a los trabajadores, y evita la temporalidad agrícola tradicional, afirmó.

Armando Gómez Anoceto, comprador asiduo en el punto de venta de La Veguita, resaltó la necesidad de producir alimentos para el pueblo aprovechando las bondades del suelo y el desarrollo científico, como camino más seguro hacia la estabilidad tan necesaria en la mesa del cubano.

El modelo productivo de La Veguita, que integra agricultura, ganadería y avicultura en un ciclo sostenible, demuestra la viabilidad de las estrategias de diversificación para contribuir a la seguridad alimentaria desde el ámbito local, una prioridad para el desarrollo agropecuario de la provincia.