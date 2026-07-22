Habilitó Banco Metropolitano servicio de extracción con BPA y BANDEC

La Habana, 22 jul (ACN) El Banco Metropolitano informó este martes desde su perfil en la red social Facebook que habilitó en todas sus sucursales el servicio de extracción de efectivo mediante tarjetas magnéticas RED emitidas por el Banco Popular de Ahorro (BPA) y el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC).

La entidad precisó que el servicio se realiza a través del TPV Virtual, disponible en la red de oficinas del Banco Metropolitano, lo cual permite a los clientes realizar transacciones rápidas y seguras.

El servicio aplica una comisión según las tarifas de comisiones y otros cargos establecidos por el Banco Metropolitano, de acuerdo con la normativa vigente.

La institución destacó que la medida forma parte de las acciones por el aniversario 30 de su fundación, bajo el lema "Sirviendo y creando valor".