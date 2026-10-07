Impulsa empresa de Holguín proyectos para autonomía energética

Holguín, 7 oct (ACN) La Empresa de Materiales de la Construcción de Holguín (Médano) ejecuta proyectos para alcanzar la autonomía energética de sus sedes con tecnología fotovoltaica y reducir su dependencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Yunior Pupo Leyva, director general de la empresa, informó a la ACN que esta dispone de una capacidad instalada de 22 kilovatios (kW) en paneles solares, repartida entre las áreas socioadministrativas de la sede central y las Unidades Empresariales de Base (UEB), lo que respalda las labores técnico-económicas.

Yurima Hernández Paneque, directora de Energía y Supervisión, explicó que la oficina central avanza hacia la soberanía eléctrica con un sistema de más de 16 kW, un inversor y un banco de baterías de 20 kW, lo cual asegura la continuidad de los procesos en los horarios de afectación eléctrica.

Las UEB de Mantenimiento y Logística, Holguín y, próximamente, Gibara, también tienen asignada esta alternativa, aunque con menor capacidad de generación, en tanto la de Sagua de Tánamo, por la distancia que la separa del centro productivo, utiliza un generador portátil.

Pupo Leyva precisó que en el área industrial elaboran un estudio orientado al cambio de matriz, debido a las altas potencias que demandan las tecnologías de producción, aunque los análisis de factibilidad descartan la energía fotovoltaica como alternativa.

La experta indicó que esto se debe a las partículas de polvo emitidas por los molinos de áridos durante el proceso productivo, las cuales afectan la captación de los paneles, por lo que evalúan otras fuentes renovables, entre ellas la eólica.

El directivo señaló que la entidad prevé concluir el año con alrededor de 40 kW de potencia instalada, lo que permitirá inyectar energía al SEN durante los fines de semana y contribuir desde el ámbito local a su fortalecimiento.

Pupo Leyva añadió que el propósito no se limita a atender las necesidades administrativas, sino que abarca la preservación de los ingresos de la industria, por lo que persisten en la búsqueda de su autonomía.

Médano destaca en el empleo de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la investigación con el objetivo de optimizar los procesos fabriles en la esfera, por lo que acumula varios reconocimientos como Vanguardia Nacional.