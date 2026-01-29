Fomenta evento alianzas económicas por seguridad alimentaria

La Habana, 29 ene (ACN) Con la participación de 50 nuevas formas de gestión, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas desarrolla un seminario nacional dedicado a fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición mediante la colaboración con el sector no estatal.

La cita, que tiene lugar en el Hotel Memories Miramar de esta capital, forma parte del Plan Estratégico del organismo, orientado a respaldar la atención de los grupos poblacionales vulnerables, con el apoyo del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales y la Cámara de Comercio de Cuba, explicó en exclusiva a la ACN Etienne Labande, representante del PMA en Cuba.

En reconocimiento al papel que desempeñan estas entidades en la sociedad actual, entre ellas pequeñas y medianas empresas, proyectos de desarrollo local, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia, el seminario ofrece un espacio de capacitación e intercambio centrado en explorar oportunidades de colaboración futura.

Durante la jornada inaugural se abordaron áreas temáticas como los sistemas alimentarios locales integrados y resilientes a choques climáticos, el fortalecimiento de programas de protección social y la preparación y respuesta ante emergencias por desastres naturales.

También se presentaron estrategias de logística, digitalización y comunicación encaminadas a promover una alimentación saludable, la equidad de género y la participación juvenil.

Concebido como una plataforma para construir alianzas estratégicas, identificar acciones en curso y promover soluciones sostenibles, el encuentro reúne a representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones internacionales y agencias del Sistema de Naciones Unidas presentes en el país.

Según trascendió, tras la primera edición del evento y la acogida a la convocatoria difundida en redes sociales, el PMA prevé realizar réplicas regionales del seminario con el propósito de ampliar el alcance de estas experiencias de cooperación.

La colaboración del PMA con Cuba comienza en 1963 con la asistencia a los damnificados tras el paso del huracán Flora, fecha desde la cual ha ejecutado unas 26 operaciones de emergencia y 12 proyectos de desarrollo, lo que evidencia su sostenido compromiso con el progreso y la resiliencia de la nación caribeña.