Favorece astilleros de Gibara a la pesca de plataforma en Cuba (+ Fotos)

Holguín, 23 dic (ACN) La Unidad Empresarial de Base Alcides Pino (Astinor), ubicada en el municipio holguinero de Gibara, desarrolla su mayor proyecto inversionista en la historia de la entidad con la construcción de 12 embarcaciones que favorecen a industrias pesqueras en Cuba.

Boris Manuel Reyes Cuesta, director de Astinor, explicó a la ACN que la actual fase de inversión, iniciada en 2021, apuesta por la fabricación con plástico reforzado con fibra de vidrio como base, una tecnología que calificó de moderna y novedosa, capaz de ahorrar energía y garantizar la durabilidad de los barcos.

El directivo apuntó que las dos primeras embarcaciones fabricadas, del tipo langostero, fueron enviadas a la Empresa Industrial La Coloma, en Pinar del Río, y posteriormente trabajaron en modelos escameros destinados a esa provincia, así como para las entidades de Santa Cruz en Camagüey, la Pesquera Guayabal de Las Tunas y Puerto Cabaña en Mariel.

De las ocho embarcaciones que restan en producción, tres se encuentran en protocolo de pruebas, lo cual constituye uno de los últimos planes del año para la entidad.

Además de la construcción naval, Astinor posee un objeto social amplio que le permite elaborar diversos productos de plástico reforzado con fibra de vidrio, material maleable que se ajusta a los moldes y ha posibilitado producir desde puntos de venta destinados a la gastronomía hasta botes de tres y cuatro metros, tanques con capacidades de 200 a 24 mil litros y barcos camaroneros de 21 metros de eslora, los más grandes de Cuba, argumentó Reyes Cuesta.

El director aclaró que para el venidero 2026 la empresa decide enfocar su labor en la reparación en lugar de la fabricación, pues en el país existen cerca de 200 barcos de la flota pesquera paralizados en espera de restauración, área en la cual la UEB apostará con el propósito de impulsar la exportación de naves y servicios.

Astinor cuenta con recursos en su sede de Gibara y un taller en Playa Blanca, en la ribera opuesta de la bahía, donde labora una plantilla completa de trabajadores a quienes se les prioriza la seguridad y un salario digno, y entre los que sobresalen miembros con más de 40 años de servicio que consideran el astillero su casa.

La Unidad Empresarial de Base Alcides Pino fue fundada el 10 de octubre de 1959 por el Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara y, desde sus primeras etapas, ha apostado por aplicar tecnologías seguras y novedosas, iniciando sus producciones con madera, luego con ferrocemento y en la actualidad centrando sus inversiones en técnicas que aseguran la calidad de las embarcaciones del país.