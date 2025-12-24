Entregó ZEDM Medalla Jesús Menéndez a dirigentes del MINCEX

La Habana, 24 dic (ACN) La Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) otorgó la Medalla Jesús Menéndez a Yanet Vázquez Valdés, viceministra del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), y a Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y titular del organismo, durante el acto de clausura de las actividades del año 2025, precisó ese ministerio desde su perfil en Facebook.

La ceremonia de cierre del MINCEX estuvo presidida por autoridades del organismo, quienes resaltaron el compromiso con los principios de trabajo, la solidaridad internacional y la defensa de la independencia económica.

Vázquez Valdés se desempeñó como directora adjunta de la ZEDM y acompañó procesos de negociación, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión de alto impacto, lo que fortaleció la institucionalidad de ese enclave estratégico.

Pérez-Oliva Fraga ocupó anteriormente cargos directivos en la ZEDM, entre ellos la Dirección de Administración y la Dirección de Negocios, acumulando experiencia en la conducción de procesos de negociación internacional.

Con esta distinción, la ZEDM reconoció la dedicación y el rigor profesional de ambos dirigentes, considerados pilares en el desarrollo de esa plataforma estratégica y en el quehacer institucional del MINCEX.