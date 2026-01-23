En marcha campaña de declaración jurada en Guantánamo

Guantánamo, 23 ene (ACN) La Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) en Guantánamo inició la campaña de Declaración Jurada y pagos de tributos, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, desde el cinco de enero, ingresos que forman parte del Presupuesto del Estado y se revierten en beneficio de toda la sociedad.

Pilar Rivera Mallet, jefa del Departamento de Asistencia al Contribuyente en la provincia, precisó que sobre los ingresos personales y el sector agropecuario, el territorio registra un potencial de más de 11 mil contribuyentes en ambos casos y cerca de 400 contribuyentes para los impuestos sobre utilidades.

Explicó que se establecen los plazos para cada uno de los impuestos que deben pagarse, como el de los ingresos personales, que incluye dividendos, con un plazo hasta el 30 de abril, mientras que el impuesto sobre utilidades podrá ser declarado hasta el 31 de marzo.

Señaló que se ofrece una bonificación del cinco por ciento ( %) del importe para pagar a aquellos contribuyentes que declaren y liquiden sus adeudos hasta el 28 de febrero y quienes utilicen los canales digitales de pago tendrán un descuento del tres % del importe pagar.

La vía de pago de la Declaración Jurada (DJ) del impuesto de utilidades debe cumplir con la presentación digital, así como también los ingresos personales y del sector agropecuario, aunque es una modalidad opcional, acotó.

Rivera Mallet precisó que los contribuyentes pueden obtener los modelos a través del portal tributario en la página web: www.onat.gob.cu, en cuya sección Descargas se pueden encontrar los modelos de DJ en Formato Excel y PDF, acudir a las oficinas tributarias o por el correo electrónico de las oficinas de cada municipio.

Todas las sedes cuentan con departamento de atención al contribuyente donde se asesora para el llenado de las DJ, también se encuentran gestores y multiplicadores para el sector agropecuario que forman parte del personal que presta ese servicio, mencionó.

Para obtener la firma digital el representante legal de la entidad debe hacer la solicitud a instituciones como DESOFT y el Joven Club, recalcó.

La especialidad también señaló que sobre los impuestos del transporte terrestre, conocido como la chapa, para las personas naturales y jurídicas que son propietarios o poseedores de vehículos de motor o tracción animal y de embarcaciones, los importes de sus cuotas se actualizaron para esta campaña.

El contribuyente debe pagar el impuesto hasta el 30 de septiembre y hay una bonificación del importe por liquidar del cinco (%) siempre que ejecute el pago antes del 28 de febrero.

Recordó la especialista que la presentación de la DJ es obligatoria, incluso si el contribuyente no ha tenido ingresos, debe llenarla como un deber formal y aquellos que realicen la declaración después de la fecha límite serán considerados omisos, lo cual conlleva un recargo y una multa por incumplimiento del deber formal.