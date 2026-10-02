Empresa privada de Holguín fortalece vínculos con Educación (+ Fotos)

Holguín, 2 oct (ACN) La sociedad mercantil Frenas Conmigo fortalece los vínculos con el sector educacional mediante convenios con instituciones orientados a formar y captar jóvenes en especialidades técnicas.

Álvaro Grass González, socio único y fundador de la empresa, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad, a través de los lazos que cultiva con el Instituto Técnico de Holguín Calixto García y otros centros docentes, mantiene un compromiso con la formación profesional.

El estudiante Christian Prieto Yhason, de segundo año de Técnico en Mantenimiento y Reparación de los Medios de Transporte en el Instituto Jesús Menéndez, disfruta de la inserción en la empresa privada, a la que llegó durante las prácticas laborales.

La vinculación con la entidad le permite aplicar los conocimientos de su especialidad, ampliar la preparación general integral y adquirir experiencia con vistas al futuro profesional, con énfasis en sistemas de frenos y embragues, actividad a la que se dedica la sociedad mercantil.

Con 16 años, el joven manifestó su deseo de permanecer a largo plazo en ese colectivo, donde destaca la armonía del ambiente laboral y la relación con quienes lo han instruido en el empeño de realizar un trabajo de calidad.

Como parte del acuerdo, la enseñanza teórica se desarrolla en el centro docente y, durante la etapa práctica, cada alumno cuenta con un tutor que orienta su aprendizaje en funciones de operario o técnico en la empresa.

La iniciativa prioriza especialidades como chapistería, pintura y electricidad, con el objetivo de garantizar una preparación integral y atraer nuevos talentos, explicó.

Grass González señaló que la colaboración contribuye a forjar el relevo generacional de los trabajadores y a preservar la calidad y excelencia de los servicios, en correspondencia con el crecimiento de la sociedad mercantil.

La entidad también desarrolla acciones de impacto comunitario, entre ellas el pago a jubilados y la reparación de 10 carrozas fúnebres, labor que mantiene pese a las limitaciones de recursos y energía.

Fundada en 2022, Frenas Conmigo se ha consolidado como líder en la reparación de partes y piezas para una amplia gama de vehículos, con más de 300 contratos vigentes que abarcan el sector estatal y el privado del oriente de Cuba.