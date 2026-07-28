Empresa holguinera potencia recogida de desechos sólidos

Holguín, 28 jul (ACN) La mipyme estatal TSA S.U.R.L. de Holguín consolida su gestión en la recolección de desechos sólidos, como parte de la diversificación de servicios que impulsa su crecimiento económico y su inserción en el entramado productivo del territorio.

Gerlin Cuevas Tassé, administrador de la entidad, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que entre las 24 actividades aprobadas destaca la recogida, eliminación y tratamiento de residuos no peligrosos, así como la recuperación de materiales permitidos por la legislación vigente.

Precisó que la línea de trabajo centra su objetivo en la recolección de residuos sólidos urbanos, sin incluir materiales inflamables o peligrosos, y abarca la limpieza de áreas en instituciones estatales, polos turísticos y entidades mixtas.

Como parte de la línea productiva, la empresa dispone de medios propios con destino a las labores de saneamiento, entre ellos equipos de transporte como triciclos, camionetas y vehículos de volteo, lo que permite mayor agilidad en el acopio y traslado de los materiales.

Cuevas Tassé señaló que TSA establece contratos con diversas entidades, como empresas de alta producción, donde la gestión eficiente de residuos resulta esencial con vistas a mantener estándares higiénico-sanitarios, además de generar ingresos que contribuyen a la sostenibilidad financiera de la mipyme.

Esa actividad incluye acciones de saneamiento ambiental, como la limpieza de áreas exteriores y labores de jardinería, en correspondencia con las necesidades de los clientes naturales o jurídicos y las demandas del territorio.

TSA S.U.R.L. mantiene como actividad principal los servicios gastronómicos y diversifica su gestión hacia áreas complementarias como la recolección de desechos, con el propósito de ampliar sus capacidades operativas y fortalecer el aporte económico de sus trabajadores.