Empresa de reciclaje en Holguín amplía vínculos con actores económicos

Holguín, 24 sep (ACN) La Unidad Empresarial de Base (UEB) Recuperación y Venta del municipio de Holguín, perteneciente a la Empresa de Recuperación de Materias Primas, potencia los vínculos con nuevos actores económicos en el territorio con el objetivo de fortalecer la recogida de desechos reciclables.

Carlos López Ricardo, especialista principal de Producción en la UEB, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad posee más de 400 convenios en la ciudad cabecera, entre trabajadores por cuenta propia, mipymes y proyectos de desarrollo local.

Lopez Ricardo señaló entre los materiales acopiados el aluminio, el acero, el plástico, el textil, el papel y el cartón, clasificados en ferrosos, no ferrosos, desperdicios y otros productos.

Añadió que la recogida depende de los niveles productivos generados por los actores económicos, y que la actividad se ejecuta mediante triciclos eléctricos y remolques propios de la unidad, como respuesta a la escasa disponibilidad de combustible.

El especialista destacó asimismo el trabajo en escuelas y comunidades, con la creación de puntos móviles, como frentes que tributan favorablemente al aprovechamiento de desechos.

La UEB de Recuperación y Venta de Holguín tiene como objeto social la reutilización, el procesamiento y la comercialización de materiales reciclables generados en la provincia, y trabaja en el fortalecimiento de los niveles de acopio de diversos renglones, al igual que en el incremento de productos orientados a la exportación.