La Habana, 19 nov (ACN) Para Raycelis Rodríguez, guía de turismo de Viajes Cubanacán, es muy importante en su profesión explicar y motivar a los visitantes con las riquezas patrimoniales del destino Cuba, incluir en las narrativas historias y leyendas que atrapen la atención y retroalimentarse de otras experiencias con colegas que acumulen más tiempo en la labor.

Participante en MasterTours, evento que por primera vez agrupa a guías de turismo, agencias de viajes y conferencistas hasta este viernes, se refirió, por ejemplo, a los recorridos por La Habana y cómo los clientes foráneos se interesan por la Giraldilla, el símbolo de la ciudad, leyenda de amor, historia y arte, que representa a Isabel de Bobadilla, quien esperó por siempre en la torre del vigía del castillo a su esposo Hernando de Soto, que partió a la Florida y nunca regresó.

Explicó la especialista que de acuerdo al público receptor enfatiza más o menos en los detalles y logra que los turistas indaguen o repitan la visita, e instó a la constante superación que exige el ejercicio de esa profesión para comunicar las joyas patrimoniales con las que cuenta el destino.

En la primera jornada del evento, este miércoles, Arsenio Sánchez Pantoja, presidente de la agencia de viajes San Cristóbal S. A., disertó sobre las Ciudades Patrimoniales de Cuba y la Red de Oficinas del Historiador y Conservador que gestionan los planes para la conservación y preservación de esos lugares emblemáticos de la mayor de las Antillas.

Hoy el tema fundamental está basado en la ética del guía, el turismo rural y la sostenibilidad, experiencias en la provincia de Mayabeque, y un panel de expertos sobre innovación y sostenibilidad, entre otros asuntos.

Unos 90 participantes visitarán mañana Viñales, Paisaje Cultural de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), propuesto también por esa entidad como Geoparque Mundial que de concretarse su aprobación sería el primero de Cuba y del área del Caribe.