Destacan sinergias para el desarrollo agroalimentario de Cuba

La Habana, 29 may (ACN) Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria (Minal), calificó en esta capital de alentadora la Jornada de Conexión Empresarial Sinergias para el Desarrollo Agroalimentario, por las oportunidades de inversión y asociación entre empresas estatales y nuevos actores económicos.

Al intervenir el jueves en ese evento auspiciado por la Cámara de Comercio de la República de Cuba con el Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria, agradeció a los participantes, entre ellos, socios extranjeros, por desafiar la política de asfixia económica y amenazas de agresión militar de Estados Unidos contra la Isla.

Señaló que el bloqueo económico, comercial, financiero y energético impacta tanto en el sector privado como en el inversionista extranjero, e intenta frenar la oportunidad, el deseo y la decisión de un país soberano de hacer negocios con quien desee.

El titular del Minal manifestó que la industria agroalimentaria, tal cual se expuso en la cita, tiene potencialidades, capital humano e infraestructura para, junto a los nuevos actores económicos y socios foráneos, ampliar sus producciones, añadirles valores y satisfacer el mercado.

Subrayó cuán estimulante es reorientarse al entorno natural de los países de Caricom, por su cercanía y la necesaria integración entre las naciones del Caribe.

López Díaz destacó que en todo este esfuerzo colectivo por hacer avanzar al país mediante alianzas estratégicas, el campesinado juega un papel importante por aportar el 80 por ciento de los alimentos que se producen en Cuba.

Manifestó la conveniencia de importar materias primas y no producciones terminadas, en aras de reactivar la industria y de ponerles valores agregados.

El ministro recordó que gracias a nuevas legislaciones la empresa estatal puede establecer negocios con el sector privado, una expresión del empeño del Estado por que no hayan trabas burócratas en su desarrollo o emprendimiento.

Previamente a la presentación de casos de éxitos Antonio Luis Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio, reiteró la importancia de cuánto estas jornadas de conexión empresarial permiten fortalecer los vínculos de las entidades estatales con los nuevos actores económicos.

Recordó que en su misión de acompañar a sus asociados, la institución ya ha organizado con ese fin cinco encuentros junto a varias Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y entidades patrocinadoras.

También Daiana Matech Vilá, vicepresidenta primera del referido Grupo Empresarial, se refirió a las oportunidades para la inversión extranjera y alianzas con el sector privado, que se abren en las ramas cárnica, láctea, de café y conservas.

Uno de los modelos de negocios cooperados presentados fue la alianza para potenciar la producción de café molido de alta calidad entre la Unidad Empresarial de Base Torrefactora Café Selecto y la Mipyme Klatus Innovación & Desarrollo, expuesto por su presidente, José Leonardo López Garmendia.

También Ángel Fernando Rodríguez Vásquez, presidente de BlueSkyMind Inc, presentó la Plataforma de comercio electrónico Alimentos Cuba, en función del desarrollo de la Industria Agroalimentaria.

Como colofón del evento, realizado en la sala Vedado, del Hotel Nacional, tuvo lugar el lanzamiento de la marca Café Popular, elaborada en cooperación con la empresa Brascuba S.A.