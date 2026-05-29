Resalta Morales Ojeda política exterior defensiva y cooperativa de Cuba

La Habana, 29 may (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó desde su perfil en la red social Facebook que la decisión del presidente Barack Obama en 2015 de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo en una fecha como hoy corrigió un error histórico cometido en 1982 por Ronald Reagan.

Morales Ojeda subrayó que aquella inclusión fue arbitraria y carente de pruebas sólidas, pues respondió exclusivamente a la lógica de la Guerra Fría y a la presión de sectores radicales de la mafia anticubana.

"La decisión de Obama confirmó lo que cualquier análisis serio sabía: Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos", escribió el dirigente, al reafirmar que la política exterior de la isla ha sido defensiva y basada en la cooperación médica y educativa internacional.

Señaló que, sin embargo, una minoría reaccionaria y bien financiada revive ahora el fantasma de la supuesta amenaza, y que el actual gobierno estadounidense retomó la inclusión de Cuba en esa lista, lo cual calificó como un fraude moral útil para fabricar pretextos.

"La realidad es clara: el terrorismo real en suelo estadounidense jamás ha venido de Cuba", afirmó Morales Ojeda, quien añadió que mantener a la nación en listas arbitrarias no constituye seguridad nacional, sino la estrategia de una minoría que necesita enemigos falsos para sostener su cuota de poder.