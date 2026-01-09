Chequea Salvador Valdés objetivos estratégicos en Villa Clara (+Fotos)

Santa Clara, 9 ene (ACN) Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República de Cuba, chequeó hoy en Villa Clara el avance de los programas estratégicos de producción de arroz y proteína animal.

Durante el debate, el dirigente enfatizó la importancia de actualizar los planes en estos renglones, por su papel estratégico para la alimentación de nuestro pueblo.

René Bacallao Figueroa, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular, informó que Villa Clara cuenta actualmente con 176 unidades productoras de arroz.

El directivo precisó que en la campaña precedente se cumplió la siembra de más de ocho mil hectáreas, lo que representa el 101 por ciento del plan, con una cosecha superior a las 14 mil toneladas.

Durante el análisis trascendió que municipios como Encrucijada y Sagua la Grande poseen posibilidades reales de alcanzar el autoabastecimiento del cereal.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) intercambió con directivos y trabajadores de la Empresa Pesquera Industrial de Caibarién, reconocida por su proceso fabril integral de esponjas para la cosmética.

En la mañana de hoy viernes recorrimos en compañía de autoridades de #VillaClara instalaciones de procesamiento de esponjas de mar en el municipio de #Caibarien pic.twitter.com/IG3XlISDRX — SalvadorVM (@SalvadorValdesM) January 9, 2026

Acompañado por Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, máximas autoridades del PCC y el Gobierno, respectivamente, en la central geografía, Valdés Mesa se interesó, además, por los salarios que perciben los pescadores y los trabajadores de la industria.

Asimismo, encabezó un encuentro con directivos de empresas claves en la provincia para evaluar el desarrollo de los programas productivos.