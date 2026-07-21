Bitácora de viaje. Pinar del Río día tres

Pinar del Río, 21 jul (ACN) Una inyección de optimismo constituyó hoy la visita al municipio de San Luis, ubicado en el centro-sur de la provincia pinareña, a unos 190 kilómetros al oeste de La Habana e integrante del llamado macizo tabacalero de la región, que, a pesar de los tiempos, transforma maneras de hacer en varios sectores de la sociedad.

Yudid Valdés Cala, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, habló del cambio de la matriz energética, de los 68 sistemas de riego instalados con paneles fotovoltaicos, del esfuerzo de los más de 25 mil habitantes por superar las dificultades actuales y mirar hacia adelante.

Un vistazo a la localidad pintoresca y tabacalera por excelencia muestra el apego a la agricultura como herencia y tradición de familia, como el caso de Jesús Cordova y su hijo Eliecer, en el Retiro, quienes cierran el ciclo del proceso de la solanácea desde el campo hasta su propia escogida.

En la finca Los Cordova, Eliecer dejó su profesión de licenciado en enfermería para apoyar a su padre en las labores del principal rubro exportable de la agricultura cubana, y ahora su hijo de 16 años de edad, en el preuniversitario, también piensa en seguir los pasos del legado familiar, porque el propio Jesusín, como se le conoce al Premio Habano 2018, lo heredó de su progenitor.

Magdiel Montiller Álvarez, nuevo director de la empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco en San Luis, ofreció detalles de la utilización de la ciencia y la tecnología en la producción de tabaco tapado, de donde se obtienen las capas que revisten los mundialmente conocidos habanos.

Pinar del Río aporta cerca del 70 por ciento del tabaco que se produce en Cuba y tras las transformaciones económicas y sociales recientemente aprobadas, los productores se beneficiarán porque según sus resultados recibirán mayores remuneraciones en divisas, lo que se traducirá en el bienestar del cultivo y la eficiencia.

Luego de tres jornadas intensas de trabajo el equipo de la Agencia Cubana de Noticias concluye su bitácora de viaje y desde el hotel Pinar del Río, de la cadena Islazul, apreció las mejoras en la emblemática instalación de la ciudad, lista ya para celebrar el 26 de julio.