Apuesta empresa de Holguín por autoabastecimiento

Holguín, 27 jul (ACN) La Empresa Constructora de Obras de Ingeniería 17 (Ingeco) de Holguín impulsa la producción agrícola en huertos y áreas libres, con el objetivo de avanzar en la soberanía alimentaria y contribuir al consumo de trabajadores y sus familias.

Arturo Santiesteban Reyes, director de la entidad, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que consolidan la práctica agroproductiva en más de 14 hectáreas de tierras disponibles en las cuatro unidades empresariales de base con que cuenta, donde se fomenta la siembra de granos y viandas.

En la actualidad, con apoyo del colectivo laboral, avanzan en la recogida de cosechas como la de arroz, que ronda los cien quintales, y poseen variedad de cultivos entre los que están la yuca, el boniato, el maíz y la calabaza.

Santiesteban Reyes señaló que estas producciones resultan esenciales al respaldar la alimentación durante las jornadas laborales, y contribuyen además al autoabastecimiento familiar y su economía, al garantizarles productos básicos de forma estable.

Como parte de las acciones de atención al hombre, Ingeco construye capacidades de alojamiento dirigidas a sus obreros, con vistas a brindar servicios gastronómicos y mejorar las condiciones de trabajo, en un contexto complejo que demanda mayores estímulos al asalariado, expresó el directivo.

La entidad también destaca por el impulso al Programa de Adelanto de la Mujer en el sector, con presencia activa de operarias, ingenieras y albañiles, lo que favorece la superación profesional y la equidad de género.

Fundada hace 50 años, la empresa, conocida también como ECOI-17, tiene como encargo social la ejecución, reparación y mantenimiento de obras de ingeniería, según evidencia su contribución a la mejora de viales y la construcción de parques fotovoltaicos como La Corúa, en Mayarí.