Analizan programa de gobierno en Ministerio de Finanzas y Precios (+ Fotos)

La Habana, 20 dic (ACN) El análisis en la sede del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) del Programa de gobierno para corregir distorsiones y reanimar la economía, permitió aportar profundas reflexiones, en voz de quienes están muy vinculados a su implementación y en especial con la conducción de varias políticas y la reducción del déficit fiscal.

A pocas horas de que la Asamblea Nacional del Poder Popular recibiera una actualización de su marcha, y aprobara el Presupuesto del Estado correspondiente al 2026, directivos y trabajadores del organismo, con su ministro al frente ratificaron la alta responsabilidad que asumen ante los desafíos y retos del país.

Vladimir Regueiro Ale, titular del MFP, les recordó que en los 10 objetivos generales del referido Programa, y de sus metas e indicadores, el ministerio y sus direcciones en todos los territorios tienen tareas, compromisos y misiones que requieren la unidad e integración con los gobiernos e instituciones.

Señaló que haber logrado disminuir el déficit fiscal a partir no sólo del incremento de los ingresos sino del control más eficiente de los gastos, en un 2025 bien complejo, demuestra que ese programa es viable, con todo lo que tengamos que perfeccionar, que aportar nosotros mismos, nuestros especialistas desde esta oportuna consulta popular, otro ejemplo de democracia participativa.

Estamos cerrando un año en el que en medio de dificultades y limitaciones enormes, el Presupuesto del Estado respaldó medidas tan sensibles como el incremento parcial de las pensiones, lo cual no cubre aún las necesidades y brechas en la población, pero nos motiva a seguir buscando soluciones, dijo a modo de introducción del debate.

En presencia también de Anayza Delgado Jardines, funcionaria del Departamento Económico-Productivo del Comité Central del Partido; Maritza Cruz, viceministra primera de Finanzas y Precios, precisó la participación y responsabilidad del organismo en cada uno de los objetivos generales.

El peso mayor se concentra en el primero, el de la estabilización macroeconómica con las políticas fiscal, de precios y tributaria; en el referido al incremento y diversificación de los ingresos externos, en el de la producción nacional, en el asociado al desarrollo territorial y en el que trata las políticas sociales de protección a personas, familias, hogares y comunidad en situación de vulnerabilidad.

Víctor E. Sardá, experto en Política arancelaria, expuso en la reunión la necesidad de fortalecer la fuerza técnica del organismo, en aras de cumplir con efectividad las misiones encomendadas.

Silvia Suárez, experta en Análisis Global, alertó cómo los procesos de desagregación de los presupuestos ramales y territoriales demuestran que aún no hay una cabal comprensión de las limitaciones que enfrenta el país, al solicitarse montos monetarios para gastos en planes o actividades innecesarias.

Por ello su llamado a combatir esas distorsiones asociadas con el mal uso del Presupuesto del Estado, a impregnarle mayor transparencia y control en su ejecución a todos los niveles.

A modo de conclusiones, Anayza Delgado Jardines pidió a la militancia del Partido en la sede del MFP a con sus análisis periódicos evaluar tanto a lo interno como hacia lo externo cómo sus directivos, especialistas y demás trabajadores han hecho suyo el Programa de gobierno.

Reiteró que las misiones y responsabilidades del Ministerio de Finanzas y Precios tienen su ejecución práctica en el Presupuesto del Estado, como ratificó Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Manifestó la funcionaria que, por tanto, corresponde establecer prioridades diferentes para el 2026, con acciones concretas y transformadoras, que tengan expresión desde la planificación institucional.