Regresan a la patria campeones mundiales en baseball5 juvenil

La Habana, 1 oct (ACN) El equipo cubano ganador de la corona en la Copa Mundial Juvenil de Baseball5 de Nayarit 2025, en México, regresó este martes a la Isla, donde fue recibido en el aeropuerto Internacional José Martí, por la vicepresidenta del INDER, Teresa Yamila Méndez, junto a otros directivos del deporte.

La representación antillana fue al evento con el objetivo de defender el título alcanzado en la edición anterior ganado en Estambul 2023. Y lo lograron en esta oportunidad invicta en un juego nacido en las calles y barrios de Cuba.

En la discusión por la presea dorada los muchachos de la isla superaron a China Taipéi 2-0, que quedó ubicada en la segunda posición escoltada por México.

«Ustedes son bicampeones mundiales en la categoría juvenil y significa que todo el pueblo de Cuba disfrutó su triunfo, ver la alegría y de la manera tan convincente en que ganaron cada uno de los partidos, entonces las felicitaciones a nombre del movimiento deportivo cubano», destacó Yamila Méndez en las palabras de bienvenida.

Agregó « ahora ustedes ratifican que la reserva del Baseboll5 está asegurada, lo que demuestra que el sistema cubano está vivo y se encuentra en condiciones de continuar colocando bien en alto el nombre de Cuba».

El director técnico del equipo Sergio Arturo Pérez, a nombre de los integrantes de la delegación, agradeció el recibimiento y expresó «creo que ha sido un camino largo. Nos hemos preparado en los dos últimos años, destacar que ha sido el fruto del trabajo en equipo. De todo un sistema deportivo, no solo de los ocho atletas y de los entrenadores, sino de todo el país».

«El gran movimiento que se ha generado en función del Baseball5 en la Isla, ha demostrado además el compromiso que tienen nuestro atletas, entrenadores y nuestro movimiento deportivo, estábamos convencido desde nuestra salida que íbamos a lograr la victoria», enfatizó el directivo.