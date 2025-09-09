Erislandy Álvarez subirá hoy al ring en Mundial de Boxeo 2025

La Habana, 9 sep (ACN) El campeón olímpico de Paris 2024 Erislandy Álvarez subirá hoy al ring para enfrentarse al kirguizo Almaz Orozbekov, en la división de los 65 kilos del Campeonato Mundial de Boxeo en Liverpool, Reino Unido.

Álvarez, quien viene de vencer unánime el domingo último al español Oier Ibarreche, busca superar el subtítulo del orbe alcanzado en la anterior cita de Taskent 2023.

También cruzará golpes por Cuba el peso mosca Alejandro Claro (50 kg), quien debutará ante el húngaro Istvan Szaka, tras quedar bye en la primera ronda gracias a su liderato del ranking de la división mosca.

El lunes resultó vencedor por segunda ocasión en el torneo el bicampeón olímpico Julio César La Cruz, quien superó el escollo del iraní Amir Esmaeili para avanzar a los cuartos de final de los pesos máximos (+90 kg).

La Cruz buscará mañana miércoles asegurar la medalla de bronce ante el británico Damar Thomas.

El capitán de los Domadores de Cuba conquistó hasta el momento cinco mundiales, Bakú 2011, Almaty 2013, Doha 2015, Hamburgo 2017 y Belgrado 2021, y de hacerlo nuevamente igualaría a su coterráneo Felix Savón y la india Mangte Chungneijang "Mary" Kom, máximos ganadores en ambos sexos con seis campeonatos, aunque ambos ya retirados.

La escuadra cubana suma cuatro victorias y cinco derrotas en este torneo, pero mantiene con vida a sus tres peleadores con mayor chance de medallas, según los vaticinios previo a la competencia de los especialistas de la isla.

De los ocho púgiles que inscribió en la lidia, la Mayor de las Antillas sufrió las eliminaciones de Rolando Martínez (55 kg), Jorge Soto (80 kg), Jorge Cuéllar (70 kg), Nelson William (90 kg) y Luis Enrique Vinent (60 kg), aunque este último al menos ganó un combate.

El Campeonato Mundial de Boxeo 2025 tiene lugar hasta el 14 de septiembre en el estadio M&S Bank Arena de Liverpool, con aforo para 12 mil espectadores.

La competencia reunió a más de 540 boxeadores provenientes de 66 países de los cinco continentes en ambos sexos.