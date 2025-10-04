Elefantes siguen aplastando Avispas en la Serie Nacional

La Habana, 4 oct (ACN) Los Elefantes de Cienfuegos vencieron hoy por cuarta ocasión consecutiva a las Avispas de Santiago de Cuba, esta vez con pizarra de 10-8, en la continuación de la edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol.

Agigantados en su ruedo del 5 de Septiembre los paquidermos continuaron firmando sorpresas, en una jornada en la que Matanzas aumentó su ventaja en el primer lugar e Industriales aprovechó la caída santiaguera para escalar a la segunda plaza.

Un ataque de 15 incogibles desató Cienfuegos para llevarse el éxito, en un partido donde los orientales pegaron cuatro vuelacercas, pero no pudieron darle alcance a sus rivales.

Los bambinazos en la causa perdida salieron de las muñecas de Eduardo García, Jeison Martínez, Francisco Martínez y Yoelquis Gibert, el de este último el décimo del campeonato para mantenerse de líder en ese departamento.

En el Nguyen Van Troi de Guantánamo, los Cocodrilos matanceros vencieron 8-7 a los Indios de esa provincia, para dominar el duelo particular y llegar a 19 victorias en la contienda.

Yariel Duque fue el gran hombre a la ofensiva al sacar dos pelotas del parque y remolcar un total de siete anotaciones; la otra la empujó José Amaury Noroña, con otro batazo de vuelta entera, y Alexis Laborde, por los derrotados, conectó un jonrón.

Armando Dueñas, en funciones de relevo, ganó su tercer partido de la contienda sin la sombra de una derrota.

Industriales aprovechó la jornada al batir 8-2 a los Leopardos de Villa Clara en el estadio Latinoamericano, también para inclinar a su favor la pugna semanal.

Ariel Hechavarría ligó un inatrapable que empujó a un par de corredores para el plato y José Manuel Cuesta firmó un gran relevo de cuatro entradas y un tercio sin permitir libertades para agenciarse el crédito del desafío.

En el José Ramón Cepero los Tigres avileños se apoyaron en una ofensiva de 15 indiscutibles para noquear 17-2 a los Cazadores de Artemisa e igualar el pulso entre ambos en esta campaña.

Asniel Jiménez pegó un cuadrangular y empujó un trío de carreras, las mismas que remolcaron Jorge Luis Contreras y Alfredo Ramos con par de sencillos cada uno.

Javier Alejandro Griñan trabajó todo el tiempo por los anfitriones y se anotó su primer triunfo, mientras Brander Guevara cargó con el revés.

Los Piratas de Isla de la Juventud también igualaron la serie con los Toros camagüeyanos al derrotarlos 8-0 sobre la grama del estadio Cristóbal Labra.

Luis Felipe Rivera sacudió un bambinazo y Andro Carreño conectó sencillo y doble para impulsar cuatro anotaciones; Yordanis García lanzó de lujo durante ocho entradas para anotarse su segundo éxito de la campaña.

Por último, fueron sellados por lluvia los desafíos Pinar del Río-Holguín y Sancti Spíritus-Granma y el partido entre Las Tunas y Mayabeque fue suspendido por problemas estomacales de los árbitros, según informó la Comisión Nacional de este deporte.