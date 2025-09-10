Cuba-Puerto Rico, lo mejor de hoy en premundial de béisbol sub-15

La Habana, 10 sep (ACN) Cuba buscará hoy ante el colíder Puerto Rico su tercer triunfo en línea para sostener las pretensiones de ganar el torneo premundial de béisbol sub-15, con asiento en República Dominicana hasta el 11 de septiembre.

Bajo el mando del pinareño Alexander Urquiola, la selección de la mayor isla de las Antillas necesita de ese triunfo para mantener vivas sus aspiraciones de obtener el único cupo directo para la cita global del año próximo en Italia, con el cual además tomaría desquite de los boricuas, sus victimarios en la primera vuelta del certamen por 8-2.

Los cubanos emparejaron este martes su balance en la lid caribeña, una de las tres clasificatorias del continente, tras doblegar al hasta entonces invicto elenco local de República Dominicana por 10-5.

La victoria quedó registrada en el currículo del zurdo Marlon Rubalcava, quien caminó cinco entradas y dejó los dos últimos innings en manos del salvador Pedro Castillo.

El tándem de lanzadores recibió el apoyo ofensivo de 15 jits, encabezado por José Muñiz, con cuatro imparables en igual cantidad de turnos al bate, tres carreras empujadas y dos anotadas.

En el primer duelo de ayer, Puerto Rico llegó a tres triunfos y se empató con los dominicanos en la cima de la tabla de posiciones, ambos con 3-1, al dejar en el campo a Aruba por 12-11.

Este miércoles, penúltima fecha del campeonato caribeño, también chocarán República Dominicana y el sotanero Aruba, único elenco sin victorias en la justa (0-4).

En el certamen de la zona sur de las Américas ganó Venezuela, escoltado por Colombia, mientras por la región de norte y Centroamérica competirán por el cupo mundialista México, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.