Avispas y Cocodrilos continúan hoy batalla por trono beisbolero

La Habana, 1 oct (ACN) Santiago de Cuba y Matanzas regresarán hoy al terreno con el objetivo de sostener su reinado en la 64 Serie Nacional de Béisbol, después de que la lluvia interrumpiera ayer sus compromisos.

Las Avispas orientales apenas alcanzaron a jugar un par de entradas contra los Elefantes de Cienfuegos e iban perdiendo 2-0 y este miércoles concluirán ese pleito y luego disputarán otro, pactado a siete episodios, en el Estadio 5 de Septiembre de la Perla del Sur.

Los Cocodrilos de Matanzas, por su parte, no pudieron siquiera iniciar ante los Indios de Guantánamo y hoy cumplirán una doble cartelera a siete entradas en el Nguyen Van Troi, con la presión de mantener su paso ganador.

Tampoco pudieron salir al diamante Tigres de Ciego de Ávila y Cazadores de Artemisa, quienes deberán sostener también dos partidos en el José Ramón Cepero para recuperar terreno.

Mientras tanto, Industriales aprovechó el tropiezo climático de los punteros y apabulló 14-6 a Villa Clara en el Latinoamericano, con destaque ofensivo de Yasiel Santoya —jonrón con dos en bases— y Ariel Hechavarría, autor de tres imparables e igual cantidad de remolques.

En Pinar del Río, los Vegueros vencieron 7-3 a Holguín gracias a bambinazo de William Saavedra y apertura de calidad de Gabriel Cantero durante 6.2 entradas. Yasiel González conectó jonrón por los derrotados.

Sancti Spíritus cayó 0-7 ante Granma en su propio feudo del Huelga, con Yoel Mojena como protagonista desde el box y Pedro Almeida decisivo con el madero.

Los campeones de Las Tunas doblegaron 8-7 a Mayabeque en 11 entradas en el Mella, apoyados en vuelacercas de Roberto Baldoquín y Yosvani Alarcón, responsables de siete impulsadas.

En el Cristóbal Labra, Camagüey castigó 15-3 a la Isla con jonrones de Leonel Moas, Yosbel Pérez y Yordanis Samón, más una sólida apertura de Rodolfo Soris.

La clasificación mantiene a Santiago (15-3) y Matanzas (16-4) en la cúspide, seguidos por Industriales (13-5), Artemisa (12-5), Las Tunas (12-6), Holguín (13-8), Sancti Spíritus (12-9) y Camagüey (11-10), dentro de la zona de privilegio.