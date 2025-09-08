Avispas completan barrida frente a Piratas

Santiago de Cuba, 8 sep (ACN) Las Avispas de Santiago de Cuba barrieron a los Piratas de Isla de la Juventud al vencerlos 10-7 este domingo en el estadio Guillermón Moncada, para cerrar la subserie inaugural de la LXIV Serie Nacional de Béisbol.

El equipo se presentó en buena forma ante un rival peleador como la Isla, que en las últimas dos fechas vendió cara su derrota, declaró Eddy Cajigal, manager del conjunto local.

Cajigal añadió que cada jugador supo cumplir con su rol y la oportunidad brindada en esta primera subserie de la temporada, destacando el resultado de la preparación y el nivel de competencia para estar en el line-up en el siguiente desafío.

Eduardo García, tunero que defiende la causa santiaguera, se estrenó en esa posición en la lid de jardinero.

Tenía tiempo sin jugar en los jardines, no es una posición nueva, pero es un poco incómoda, hay que desplazarse más, y si toca jugar ahí o en primera, haré el trabajo, afirmó García.

El lanzador José Barbosa regresó este domingo a nuestros clásicos domésticos, tras ausentarse desde la temporada 60 por lesión, trabajando una entrada con un hit y dos ponches.

Es una emoción grande volver a lanzar mas en la situación que vine (bases llenas) logré resolver y en el plano psicológico es muy importante, expresó el derecho.

Estoy listo para asumir responsabilidades en el bullpen, ya sea de relevo corto o largo, el brazo está saludable y mi recta está a nivel de la liga, pero lo importante es tirar strike y poner la pelota donde sea más difícil para el bateador, agregó Barbosa.

Después de los juegos de la semana, el equipo mostró otra cara sábado y domingo; supimos pelear aunque nos faltó llevarnos los partidos ante un rival que hizo valer su condición de jugar en casa, refirió Maikel McCoy, mentor de los filibusteros.

Tras este resultado, Santiago de Cuba lidera la tabla de posiciones con balance de 5-0, mientras que Isla de la Juventud ocupa el último lugar.

La próxima semana, las Avispas recibirán a los Vegueros de Pinar del Río, mientras que los Piratas visitarán a los campeones, los Leñadores de Las Tunas, en el estadio Julio Antonio Mella.