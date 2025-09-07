Astro olímpico Erislandy Álvarez debuta hoy en Liverpool 2025

La Habana, 7 sep (ACN) El campeón olímpico cubano de Paris 2024, Erislandy Álvarez, sostendrá hoy su primer combate del Mundial de Boxeo de Liverpool frente al español Oier Ibarreche, en la división de los 65 kg.

Otros dos compatriotas suyos también subirán al encerado en esta jornada dominical, pues en la mañana Rolando Martínez (55 kg) enfrentará al azerí Nijat Huseynov, y por la tarde Jorge Manuel Soto (80 kg) rivalizará en difícil pelea con el estadounidense Robby Gonzales, campeón mundial en Belgrado 2021.

Los boxeadores cubanos suman hasta el momento dos victorias y tres derrotas en esta liza en el Reino Unido con formato olímpico a tres asaltos, que tiene por escenario hasta el 14 de septiembre al estadio M&S Bank Arena de Liverpool, con capacidad para 12 mil espectadores.

El sábado resultó fatal para el equipo de los Domadores de Cuba, pues Luis Enrique Vinent, (60 kg), cayó derrotado en la ronda de octavos de final, en cerrada porfía votada 3-2 por los jueces, ante el húngaro Kruzito Kovacs, en su segunda presentación del torneo.

Vinent, familiar del bicampeón olímpico y tres veces titular mundial Héctor Vinent, había vencido el jueves, en su debut en los pesos ligeros, al croata Vide Prkacin, por decisión unánime.

Durante la fecha inaugural, la escuadra de la mayor de las Antillas sufrió sus dos primeras derrotas, de Jorge Cuéllar (70 kg) y Nelson Williams (90 kg), ambos por 4-1.

El dueño del segundo triunfo cubano es el bicampeón olímpico (Río 2016 y Tokio 2020) y quíntuple monarca del orbe Julio César La Cruz (+90 kg), vencedor por 5-0 del azerí Mahammad Abdullayev, tercero del mundo en Belgrado 2021 y Tashkent 2023.

Victorioso en su estreno en los pesos máximos, “La Sombra”, como es conocido en el mundillo del boxeo en Cuba La Cruz, busca su sexta corona mundialista, y de lograrlo igualaría el récord que comparten los ya retirados Felix Savón, entre los hombres, y la india Mangte Chungneijang "Mary" Kom, por las damas.

El capitán de los Domadores de Cuba peleará nuevamente el lunes por la noche en Liverpool contra el iraní Amir Esmaeili Vandaei, bronce mundial juvenil en 2024, en los octavos de final del campeonato, que reúne a más de 540 peleadores de ambos sexos, provenientes de 66 países de los cinco continentes.