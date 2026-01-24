Teatro: Un Shakespeare guarachero y tostado por el sol cubano

La Habana, 24 ene (ACN) El teatro Trianón del Vedado capitalino presentó hoy “El Plante de Shakespeare”, un espectáculo que demuestra la vigencia y la universalidad del Bardo de Avon, reinterpretado con el alma y el ritmo de Cuba, al decir de Jorge Mederos Reyes, director del Centro de Teatro de La Habana.

Bajo la dirección de los maestros y premios nacionales de Teatro Carlos Díaz (2015) y Fernando Hechavarría (2026), cuatro talentosos estudiantes de cuarto año de la especialidad de Teatro de la Escuela Nacional de Arte (ENA) dieron vida a una propuesta escénica fresca, audaz y profundamente cubana, agregó Mederos Reyes.

No se trata de una obra convencional, aclaró, sino de un ingenioso y sensible collage que entreteje sonetos y fragmentos de las obras más emblemáticas del dramaturgo inglés, trasplantándolos a un entorno cubano reconocible y lleno de color.

Dicha fusión es un diálogo cultural de alto nivel, donde la poesía isabelina encuentra nuevos acentos, otras cadencias y un calor vital que solo el contexto cubano puede brindar; mientras, la puesta en escena —sin duda marcada por el sello innovador de sus directores—, logra una perfecta simbiosis entre el texto clásico y la expresividad corporal, la musicalidad y la imaginería propia de nuestra isla, significó.

Para el experto, los cuatro jóvenes intérpretes, cuyo futuro promete brillar con luz propia, despliegan una madurez y un compromiso asombrosos, navegando con igual soltura entre la lírica amorosa de los sonetos y el humor de personajes shakespearianos, todo impregnado de una cubanía auténtica y respetuosa.

Calificó igualmente el espectáculo como una celebración al talento de una nueva generación de artistas cubanos, y también a la visión pedagógica y artística de maestros como Díaz y Hechavarría, quienes guían a estos noveles con pasión y oficio; pero más que todo, enfatizó, “El Plante de Shakespeare” celebra el poder del teatro para reinventarse, para echar raíces en cualquier tierra y florecer con una belleza singular.

Ya hoy tuvo lugar la primera función, pero quienes tengan el privilegio de asistir mañana domingo a las 2:00 p. m. al Trianón —calle Línea entre Paseo y A—, presenciarán el nacimiento de algo especial: un Shakespeare con sabor a guaracha, a sol caribeño y a la potente verdad del actor cubano, concluyó Mederos Reyes.