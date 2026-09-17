Silvio en Valencia: La magia que los mantuvo a salvo

La Habana, 17 sep (ACN) Más de cinco mil personas desafiaron la tormenta anunciada en Valencia y acudieron al Roig Arena para encontrarse con Cuba, en la icónica figura de Silvio Rodríguez, en su gira por España.

María Teresa Piera (Mayte) presente en el concierto, en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, vía WhatsApp, narró en primera persona la experiencia del encuentro con el trovador.

"La ciudad se derrumba y yo cantando… Y es que ya lo decía Raimon “al meu pais la pluja no sap ploure” (en mi país la lluvia no sabe llover) y eso fue lo que ocurrió anoche.

"Cerca de cumplirse el segundo aniversario de la dana, los valencianos que la sufrimos no podíamos evitar cierto grado de inquietud ante el anuncio de lluvia torrencial y las alertas que prevenían de lo que podía pasar anoche.

"Antes de entrar al concierto, muchos de nosotros mirábamos con recelo los nubarrones negros que llevaban cubriendo el cielo de la ciudad desde las 6.00 de la tarde.

"Pero traspasado el umbral del Roig Arena, la realidad cambió por completo. Ni esa inquietud palpable en el ambiente, ni siquiera la 'es alert' que recibimos en nuestros móviles a mitad del concierto, pudieron romper el encanto de lo que estaba ocurriendo allí dentro, ni acabar con la emoción de ver a Silvio entregado en un concierto sublime.

"Por momentos, la belleza se impuso a la cruel realidad que se vivía afuera. La previsión se estaba cumpliendo y Valencia se inundaba mientras nosotros, ajenos al agua y al barro, coreábamos junto a Silvio y su grupo el hermoso repertorio de canciones que sonó durante algo más de dos horas.

"Una auténtica delicia que comenzó con la voz rota de Ismael de la Torre, cantautor cubano invitado por Silvio para hacer de telonero, y terminó con la maravillosa Por quien merece amor, coreada por las cinco mil personas que llenábamos el Roig Arena.

"Una noche feliz que, por unas horas, nos protegió de la que estaba cayendo afuera. Ya llegaría el momento de volver a la realidad y comenzar a achicar el agua que lo había inundado todo. Hasta entonces, la magia de Silvio nos mantuvo a salvo".

Mayte no pudo regresar a su casa en la noche de este miércoles, porque las carreteras estaban inundadas, pero llevará consigo las más de dos horas de temas antológicos y más recientes del autor de Ojalá.

Tras una década de ausencia los valencianos volvieron a encontrarse con Silvio; después el trovador se presentará en A Coruña, el día 19; Sevilla, el 26; Murcia, en la plaza de toros, el 1 de octubre; y cerrará en Madrid el día 4, en el Movistar Arena.