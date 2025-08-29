ACN

Siembra de un árbol marcará paso de Timbalaye 2025 por Matanzas

Yenli Lemus Domínguez | Foto: Archivo
29 Agosto 2025

Matanzas, 29 ago (ACN) La siembra de un árbol marcará hoy el recibimiento, en el Castillo de San Severino Museo de Las Rutas de las personas Esclavizadas, a los participantes en el Festival Internacional La Ruta de la Rumba TIMBALAYE 2025.

   Según el programa oficial compartido en la página en Facebook Cultura Matancera, la bienvenida a los delegados e invitados contará con palabras a cargo de Isabel Hernández Campos, directora del Museo, y en predios del centro se plantará una Siguaraya, árbol que simboliza poder, protección y justicia.

   Humberto Rodríguez, Historiador del municipio Jagüey Grande, adelantó a la Agencia Cubana de Noticias que compartirá resultados de una investigación con un video titulado La casa templo Sarabanda de Agramonte, que pertenece a la cultura Bantú o Palo Monte.

   Osbel Marrero Acosta, director provincial de Cultura en Matanzas resaltó que en el Castillo de San Severino, Monumento Nacional, acontecerá además un homenaje al grupo de rumba AfroCuba y a su fundador y extinto director Francisco Zamora (Minini).

   El Museo de Arte de Matanzas Lorenzo Padilla, también como parte del programa del evento en la urbe de ríos y puentes, acogerá la inauguración de una muestra especial con piezas de sus colecciones, y allí se presentará el Grupo Portador Oggún Alaguarde del municipio Pedro Betancourt.

   Una visita a la Casa Templo de Alfredo Calvo en la Barriada de Simpson, y un intercambio  con la popular agrupación Los Muñequitos de Matanzas y la Academia La Rumba soy yo, se incluyen también en el programa anunciado para este viernes como parte del Timbalaye 2025.