Rubricaron Cuba y China convenio cultural

La Habana, 24 dic (ACN) El Ministerio de Cultura de Cuba y la Feria Internacional de Industrias Culturales de China (ICIF), con sede en Shenzhen, firmaron un convenio marco para ampliar la cooperación cultural entre ambas naciones, precisó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La firma estuvo a cargo de Fernando León Jacomino, viceministro de Cultura, y Ding Zhongyuan, viceministro de la Administración de Cultura, Radio, Televisión, Turismo y Deportes de Shenzhen.

Alpidio Alonso, ministro de Cultura, declaró que existe "un gran potencial cultural mutuamente ventajoso en las relaciones de nuestros dos países", previo a la promoción de la vigésimo segunda edición de la ICIF y la firma del acuerdo.

La feria se celebrará del 21 al 25 de mayo de 2026 en Shenzhen, considerada el mayor evento de su tipo en China y uno de los más relevantes a nivel mundial.

Alonso destacó el interés de Cuba en profundizar el intercambio en manifestaciones como cine, danza, teatro, literatura, artes visuales y conservación del patrimonio.

Zhang Ling, presidenta de la Asociación de Intercambios Culturales Exteriores de Shenzhen, agradeció la oportunidad de impulsar programas bilaterales, entre ellos jornadas de cine, experiencias académicas, ferias literarias y presentaciones artísticas.

El convenio se inscribe en los acuerdos derivados de la visita del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a China en septiembre pasado.

Hua Xin, embajador de China en Cuba, presidió la delegación junto a Liu Wenbin, presidente de la Federación de Literatura y Arte de Shenzhen, y Fang Shiyu, titular del Consejo de Administración de la compañía organizadora de la ICIF.

Por la parte cubana participaron Lis Cuesta, jefa del Grupo de Evento y la Comisión Cultura-Turismo, René de la Portilla, director en funciones de la Dirección de Desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas, y Viengsay Valdés, directora del Ballet Nacional de Cuba, entre otros funcionarios.

El acuerdo establece un marco general de cooperación cultural y abre posibilidades concretas de intercambio que serán definidas mediante un programa ejecutivo.