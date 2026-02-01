Roberto Fonseca junto a una Selección de Maestros cerrarán el Jazz Plaza

La Habana, 1 feb (ACN) Protagonizada por el destacado pianista cubano Roberto Fonseca, director artístico del Festival Internacional Jazz Plaza, la gala Selección de Maestros despedirá hoy en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, a las 9:00 p.m.

La cita nocturna reserva sorpresas y la actuación de artistas como Pedrito Calvo, Alexander Abreu, Haila María Mompie y Yasek Manzano, entre otros; concierto con un toque especial, dijo Fonseca al adelantar cierto vínculo con el séptimo arte.

Gracias a la tecnología —que te permite realizar pequeños filmes— incluiremos imágenes y retratos, pues hay maestros que ya no están y queremos rendirles homenaje, añadió el multipremiado músico.

Intenso ha sido el programa iniciado el 25 de enero último, donde sobresalieron las jornadas dobles de presentaciones en el recinto próximo a la Plaza de la Revolución; espectáculos de lujo que para este fin de fiesta acogerá en la sala Covarrubias a las 6:00 p.m. el concierto Arsenio Rodríguez, más allá del Son, bajo el liderazgo del pianista Dayramir González.

El Conjunto que lleva el nombre del autor de clásicos como "La vida es un sueño", así como Alain Pérez, Alexander Abreu, Mandy Cantero, Osdalgia, Maikel Dinza, Eduardo J. Sandoval, Beatriz Márquez, y Los Muñequitos de Matanzas, entre otros, tomarán parte del especial momento dedicado al "Cieguito Maravilloso".

Aun resuena en la propia sala la magia dejada este sábado por la gala "Canciones" donde Ernán López-Nussa junto al Quinteto Claxon, tuvieron invitados más que especiales y sorpresivos: Niurka González y el cantautor Silvio Rodríguez; momento único donde voz, poesía y virtuosismo musical, atraparon una de las veladas que mejor se recordarán, sin dudas, del Jazz Plaza 2026.