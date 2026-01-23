Recibe Estudios Siboney premio honorifico Palma Real (+ Fotos)

Santiago de Cuba, 23 ene (ACN) Los Estudios Siboney, de esta ciudad, pertenecientes a la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, mereció hoy el premio honorífico Palma Real, otorgado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en este territorio suroriental.

En el Salón de los Espejos, Gerardo Houdayer, presidente de la organización que agrupa a la vanguardia artística, Raulicer García, director de Cultura, y Odexa Fuentes, coordinadora de programas y objetivos del Gobierno Provincial, entregaron el lauro a Marcos Campins, director de la casa discográfica santiaguera.

Campins, refirió el agradecimiento por el galardón, recibido en el año del aniversario 45 de la creación de la institución, el cual los compromete aún más a ser mejores y a mantener vivo el objetivo inaugural y el legado del músico comandante Juan Almeida Bosque, fundador.

Afirmó que esta no es solo una entidad para Santiago, sino para la región oriental y Cuba, pues en su historia está el haber sido el centro de grabación por excelencia de las principales orquestas bailables de la nación.

Seguiremos apostando por la creación, apoyando el afán creativo de los artistas y a la consolidación de Santiago de Cuba como ciudad creativa en la música, reconocimiento declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, manifestó.

Por su parte, Houdayer, subrayó que los estudios dotaron de rostro, voz, identidad y personalidad a la sonoridad oriental y sentaron las bases para la construcción de un nuevo cimiento espiritual en favor de la concepción cubana de la nación.

Según expresó, fueron y son un vehículo incuestionable de visibilización musical de esta parte de la isla caribeña, y, además, atesoran un patrimonio musical de los más valiosos de esta región del mundo.

Que en el espíritu y la esencia de este premio vaya el homenaje a los fundadores, quienes siguen siendo el acicate fundamental para eternizar no solo la música, sino también la cultura santiaguera, concluyó.

Fundados el 5 de julio de 1980, el sello Siboney custodia en sus matrices más de 600 matrices de genuina música tradicional, folclórica, popular, de concierto e infantil, como resultado del trabajo ininterrumpido a lo largo de más de cuatro décadas y media de grabadores, productores, promotores y archivista.