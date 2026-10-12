Cancelación postal celebra medio siglo de la Universidad de las Artes

La Habana, 12 oct (ACN) La Universidad de las Artes (ISA) celebró hoy una sesión solemne con motivo del aniversario 50 de su fundación y del Ministerio de Cultura de Cuba (Mincult), en un acto donde tuvo lugar una cancelación postal que reunió a autoridades, profesores, estudiantes e invitados en la emblemática casa de altos estudios.

Durante la sesión se recordó que la institución abrió sus puertas el 1ro de septiembre de 1976, bajo la rectoría del crítico de arte y profesor Mario Rodríguez Alemán, y que la obra arquitectónica, materializada por Vittorio Garatti (1927-2023), Roberto Gottardi (1927-2017) y Ricardo Porro (1925-2014), fue declarada Monumento Nacional y rebautizada por Fidel Castro (1926-2016) como "Joya de la Cultura Cubana".

En el marco de la celebración, el Mincult, el Ministerio de Comunicaciones, el Museo Postal Cubano José Luis Guerra Aguiar y el Grupo Empresarial Correos de Cuba realizaron la cancelación conmemorativa de una emisión postal por el medio siglo del centro de altos estudios.

Para esta ocasión fue seleccionada la emisión Día del Teatro Cubano (22 de enero), respaldada por la Resolución No. 4/2017 del Ministerio de Comunicaciones; el sello, diseñado por Rocney Delgado, tuvo una tirada de 166 mil 050 unidades y un valor facial de un peso cubano, con imágenes alegóricas a los sucesos del Teatro Villanueva en 1869.



El caché del sobre, diseñado por Ricardo Monnar, muestra los desiguales diseños de la escuela, con el naranja de sus ladrillos de barro y las rasillas de cúpulas catalanas, bóvedas, patios interiores, pasillos y galerías, acompañado de la leyenda "50 Aniversario del ISA Universidad de las Artes. Desde la raíz".

El cancelador en color negro exhibe en el centro el logotipo del ISA, junto a datos propios del correo.

Alpidio Alonso Grau, ministro cubano de Cultura; Ana Julia Marín, viceministra de Comunicaciones, y Luis Enrique Amador Quiñones, rector de la institución agasajada, encabezaron el acto.