Despidió Holguín al periodista Alfredo Carralero Hernández (+Fotos)

Holguín, 12 oct (ACN) Colegas, familiares y vecinos del periodista Alfredo Carralero Hernández, quien dirigió la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) en la provincia de Holguín hasta su jubilación, rindieron tributo hoy a la obra del reconocido comunicador, fallecido el pasado 7 de octubre.

Como director del periódico ¡Ahora!, el destacado profesional creó las revistas Ámbito, dedicada al acontecer cultural, y Serranía, espejo de la vida en las montañas, e impulsó los espacios informativos Agente PNR y Ante el tribunal.

Trabajó en la Agencia de Información Nacional, actual ACN, de cuya sede en Sancti Spíritus fue fundador, y dirigió además las de Ciego de Ávila y Holguín, esta última desde 2002 hasta su retiro.

Joel Queipo Ruíz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia, transmitió sus condolencias a los familiares y reconoció la labor de Carralero Hernández como reportero y cuadro de la organización, con una larga hoja de vida en el periodismo.

Germán Veloz Placencia, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en el territorio, recordó la valía del Carra, como le llamaban cariñosamente sus compañeros, y su impronta en la formación de las nuevas generaciones de reporteros en géneros como la nota informativa.

En el emotivo homenaje, Ángel Manuel Carralero, su hijo, afirmó que el periodismo para él no era un trabajo, sino un gozo, y así lo manifestaba en cada conversación o encuentro profesional o familiar.

Compartió recuerdos de niño sobre los sacrificios de momentos en familia por entregarse a su pasión, y dijo que quedaban el compromiso y la responsabilidad de continuar su legado.

Juan Pablo Carreras, corresponsal jefe de la ACN en el territorio, se refirió en nombre de sus alumnos y colegas de la corresponsalía a las enseñanzas y anécdotas de la vida personal y laboral del homenajeado, a quien los presentes calificaron de hombre humilde, amoroso y preocupado.

Alfredo Carralero Hernández nació en Antillita, barrio rural del municipio holguinero de Antilla; descubrió su vocación a los 12 o 13 años, al ver a su padre leer con atención periódicos y revistas, y comenzó en 1969 como corresponsal de Juventud Rebelde en la antigua región de Banes y Antilla, tras concluir un curso en La Habana.

Sobresalen en su trayectoria la condición de Vanguardia Provincial en 1994 y 1996, la misma a escala nacional en 1998 y distinciones como el Escudo de Holguín, que le concedió el Gobierno de la provincia a propuesta de la Unión de Periodistas de Cuba.