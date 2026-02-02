Proyectos culturales mejoran calidad de vida en Holguín

Holguín, 2 feb (ACN) Los proyectos comunitarios culturales en el municipio holguinero de Cacocum contribuyen a mejorar la calidad de vida en los barrios vulnerables y a preservar la identidad nacional.

Yuniselis Almaguer Rivera, directora de Cultura en la demarcación, precisó a la ACN que cada programa defiende los valores de la cubanía mediante presentaciones y talleres con la participación de actores locales en cada asentamiento poblacional.

Señaló que actualmente Cacocum cuenta con 24 proyectos donde intervienen artistas aficionados e instructores de arte, entre ellos Afrocuba, Identidad y Pa’mi gente, los cuales promueven la formación de valores en las nuevas generaciones.

La funcionaria subrayó que las iniciativas alcanzan a poblaciones vulnerables del municipio y ofrecen atención a problemáticas sociales y familiares a partir de las intervenciones culturales.

Refirió que se incorporan niños y jóvenes con el apoyo de instituciones educativas, sobre todo en zonas rurales y de difícil acceso, donde esta actividad tiene gran aceptación y resalta entre las opciones de recreación sana.

Los programas comunitarios tuvieron un rol fundamental tras el paso del huracán Melissa en octubre de 2025 con la creación de brigadas artísticas que llegaron hasta zonas inundadas y centros de evacuación, acotó.

El territorio fomenta además la preservación de danzas y platos típicos, así como el desarrollo de diversas manifestaciones con el apoyo de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, las cuales se suman a los programas de atención a los barrios vulnerables junto a otros sectores como la salud, los recursos hidráulicos, la vivienda y el deporte.