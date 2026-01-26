Proyecto discográfico destacó en quehacer musical de Holguín

Holguín, 26 ene (ACN) La culminación del disco Vidas Pulsadas, de la Orquesta de Guitarras de Holguín, sobresalió entre los logros de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) en 2025, primera producción realizada en su totalidad en el territorio.

La presentación, efectuada en el balance anual de la entidad en la provincia, enfatizó que el proyecto involucra a jóvenes estudiantes de la Escuela Profesional de Música José María Ochoa y propone, en 12 temas, consolidar el universo sonoro de la Orquesta con composiciones de artistas nacionales.

El proyecto se distingue porque su equipo de trabajo está integrado completamente por holguineros y constituye la primera vez que la Egrem desarrolla una producción íntegra en la provincia, desde el estudio, la grabación, el diseño y la ejecución, explicó a la ACN Carlos Lam Mora, director de la entidad en el territorio.

Añadió que Vidas Pulsadas es el inicio de una serie de producciones previstas por la institución, al abrirse las puertas de la realización en alianza con Botija Records, estudio independiente que propone para este semestre cuatro nuevos proyectos que defienden la obra de creadores de la región.

En la labor de la Empresa este año resaltó la alianza con el sector no estatal mediante encadenamientos en centros culturales como el Albumkafé El Chorrito y La Casa de la Música Holguín, que sostienen no solo el plan económico, sino que también participan en la promoción de la discografía nacional y la creación de espacios de trova.

La gestión de grandes eventos mediante la contratación con instituciones culturales y empresas estatales constituyó otro de los puntos fuertes de la administración de la entidad, sustituyendo valores económicos que los conciertos y las ventas discográficas en masa solían reportar, pero que por factores como la digitalización y el bajo flujo artístico resultan hoy limitados.

La dirección de la institución en Holguín señaló como principal brecha, presente desde periodos anteriores, los bajos salarios de los trabajadores y el éxodo masivo de la fuerza laboral, problemas estrechamente vinculados y a los que se debe dar respuesta en este nuevo semestre.

El año 2025 para el sello en Holguín estuvo marcado también por variadas actividades dirigidas a sectores infantiles y juveniles, acogiendo en sus centros eventos en conjunto con el Movimiento Juvenil Martiano, la Organización de Pioneros José Martí, la Unión de Jóvenes Comunistas y el movimiento de artistas aficionados de la Universidad de Holguín.

La Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, casa discográfica más antigua de Cuba, ha recogido en sus más de seis décadas lo más representativo de la Isla en materia musical, incluyendo en su catálogo a artistas como las estrellas del Buena Vista Social Club y Los Van Van.