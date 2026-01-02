Profundizan contenido de la letra del año

La Habana, 2 ene (ACN) Con motivo de la revelación de la letra del año 2026 representantes de la Institución Religiosa Asociación Cultural Yoruba de Cuba y de la comunidad afrocubana comparecieron hoy, en la sede de esa institución, para explicar algunas de las recomendaciones para el período.

En encuentro con la prensa, Roberto Padrón Silva, presidente de la organización, señaló que el refrán asociado al signo: "en casa del herrero cuchillo de palo" invita como país a atender las realidades locales y potenciar los factores internos para poder salir adelante y resolver los problemas en sentido general.

Con el signo regente Ogunda Outropon y la oración profética: "Iré Arikú Oyale Lowo Orula" (una suerte de salud firme por la mano de Orula), se insta a meditar las decisiones y el consejo de Ifa de tener cuidado con las personas que no ameritan confianza y se reciben en el hogar.

Miembros de la junta directiva de la organización y del Consejo de Sacerdotes Mayores presentes revelaron que el vaticinio para 2026 recomienda mantener el cuidado sobre la salud, ante las dolencias que se pudieran presentar, y a acudir a los médicos antes de extremar medidas a manera de evitar hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas.

Por está línea, aconsejan prevenir padecimientos y pedir por la salud y prestar especial atención a la alimentación y las enfermedades de la sangre, y concentrarse en las propias necesidades y deberes.

Otra de las recomendaciones es la de no recurrir a la violencia, moderar el consumo del alcohol y evitar discusiones en el seno familiar, y centrados en el dicho: "A través de la madre se salva el hijo" de otorgarle especial relevancia a la unificación del hogar y el cuidado de la progenitora, como figura central a la que se le debe dedicar todos los honores en vida y atender en espíritu si esta ya es fallecida.

En medio de un contexto internacional marcado por los conflictos en curso, el oráculo recuerda: "Guerra que comienza no se termina" reflejo de los llamados a la paz y el entendimiento, que deben mandatar el período ante los indicios de proliferación de la violencia y la prevención de estos males, en especial en la juventud.

Con respecto a los cambios, el refrán: "clavo enterrado difícil de sacarlo", indican que la tradición es fuerte y no se producirán grandes cambios, aunque se deben dar pasos por esa vía para resolver los problemas y si se siguen las recomendaciones con obediencia se debe ver cierta mejoría, aunque no vengan aparejados a grandes cambios.

Los presentes concluyeron el encuentro con un llamado al pueblo religioso y no religioso de acercarse a sus padrinos para hacerse sus ebbos y limpiezas para mantener a raya la calamidad, junto a los mejores deseos para Cuba en este año nuevo.