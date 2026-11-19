La Habana, 19 nov (ACN) El primer capítulo de la serie animada "Un grano de sol, días del niño Fidel", inspirada en la infancia de Fidel Castro Ruz (1926-2016), fue presentado hoy en el Centro que atesora su vida y obra en calle 11 entre Paseo y A, El Vedado, como parte de las iniciativas por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana.

La producción, integrada por nueve capítulos, constituye un proyecto de los Estudios de Animación de Cubavisión y la Casa Editorial Verde Olivo, concebido para acercar a las nuevas generaciones a los primeros años de vida del Comandante en Jefe, sus vivencias, intereses y la formación de los valores que marcaron su trayectoria.

Basada en el libro de historieta ya concluido Un grano de sol, la obra cuenta con guion de Omar Felipe Mauri Sierra y diseños artísticos de Juan Luis Alfonso Rodríguez, joven ilustrador del municipio de Madruga.

En esta nueva propuesta, el equipo creativo apuesta por una estética visual dinámica, con referencias al manga, pero asentada en la tradición gráfica, los símbolos y la identidad cubanas, sin reproducir modelos ajenos, con el propósito de conectar con los intereses de niños y jóvenes.

Según expresó el guionista en recientes declaraciones al diario Granma, la serie aspira a transmitir valores como la solidaridad, el respeto, la voluntad, la alegría, el interés por el conocimiento y el esfuerzo, además de estimular la curiosidad de los pequeños espectadores por la vida del revolucionario y la historia nacional.

La dirección estuvo a cargo de José Gabriel Díaz Calderín y Magda González Grau; la música original y el diseño sonoro pertenecen a Kiki Corona, y en el elenco de voces se encuentran Denis Ramos, quien interpreta a Fidel, junto a Vicky Suárez, Marisela Herrera, Luis Enrique Carreres, Iván Balmaseda, Ary Fonseca y Claudia Alvariño.

Esta presentación de "Un grano de sol, días del niño Fidel" se suma a las propuestas culturales y comunicativas dedicadas al centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana, vísperas del Día Mundial de la Infancia que se celebra cada 20 de noviembre, al tiempo que constituye una apuesta por el audiovisual animado como vía para aproximar su ejemplar y comprometida historia a las nuevas generaciones.

Como parte de la actividad se llevó a cabo también un conversatorio con niños y adolescentes de varios planteles educacionales del municipio de Plaza de la Revolución, interacción fructífera que constituyó un regalo invaluable de conocimiento sobre el Comandante en Jefe, su patriotismo, humanismo y ejemplo de revolucionario, desde que era incluso solo el niño Fidel de Birán.