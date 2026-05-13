Presenta Mejunje de Santa Clara la pieza teatral: El nombre de Juana (+Fotos)

Santa Clara, 13 de mayo (ACN) Con una ovación cerrada y profunda emotividad, el público santaclareño acogió este martes en el centro cultural El Mejunje de Santa Clara la pieza teatral “El nombre de Juana”, dirigida por Osvaldo Doimeadiós y protagonizada por Monse Duany, inspirada en la trayectoria de la mítica artista cubana Juana Bacallao.

La puesta en escena se concibe como un tributo que trasciende lo biográfico para devolver al presente la impronta de una mujer que, desde la marginalidad, conquistó el epicentro del espectáculo nacional.

Doimeadiós explicó que la propuesta elude la narración convencional para adentrarse en la dimensión artística de la intérprete.

“Juana es un tesoro de nuestra cultura popular, muchas veces subvalorada o relegada”, afirmó el director.

Asimismo, comentó que planeó este montaje antes del deceso de la showwoman para que ella pudiera presenciarlo; aunque no fue posible, la entrega versa sobre la resistencia y la autoafirmación frente a barreras de clase, raciales y de instrucción.

A pesar de las adversidades, la emblemática figura logró imponerse, calar en todos los estratos sociales, recorrer el mundo y transformarse en un estandarte de la isla.

El realizador añadió que reflexionar sobre ella es también meditar sobre la nación: “El teatro traslada la historia y las interrogantes a la actualidad.

El nombre de Juana, en cierto punto, fue el nombre de Cuba, y esa simbiosis es reveladora. Ella construyó un artificio para sobrevivir y ese trayecto nos sitúa en el aquí y el ahora”, concluyó.

Por su parte, la actriz Monse Duany confesó la conmoción de encarnar a la cantante y resaltó el rigor del proceso creativo: “Cada día que subo a las tablas deseo que, donde quiera que esté, se sienta orgullosa de nuestra labor”.

La protagonista señaló que el espectáculo es un reconocimiento a la maestra y al país, para el cual realizaron una investigación profunda apoyada en las anécdotas de Lázaro Caballero y en la observación minuciosa de su vida.

Aseguró, además, que es un desempeño de gran calado que le demanda solidez y entrega total, dado que siempre habrá alguien entre los asistentes que la conoció y espera reencontrarla en el escenario.

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La interpretación fue distinguida con prolongados vítores que ratificaron la conexión de la audiencia con el personaje y la salvaguardia de la identidad nacional.

Al respecto, el poeta y narrador Arístides Vega Chapú calificó la actuación de magistral: “Desde que Monse aparece, el espectador reconoce a Juana Bacallao.

Es un rol complejo porque todo el país la conoció o la disfrutó a través de la pantalla”, subrayó.

El intelectual explicó que el montaje logra la verosimilitud del personaje y revela cómo la crónica de la artista es, en esencia, la historia de Cuba.

La función finalizó con un aplauso unánime que se extendió por varios minutos, reflejo del gratitud colectiva.

Los presentes en El Mejunje celebraron no solo la memoria de la Diosa Negra, sino también la vigencia de la cultura cubana como espacio de resistencia y reafirmación.