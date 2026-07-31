Premios David en novela, poesía y teatro reconocen a jóvenes autores 

La Habana, 31 jul (ACN) Los Premios David, que cada año confiere la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), fueron entregados este jueves a jóvenes autores cubanos, en acto celebrado en la sala Villena de dicha institución.

La narradora Dazra Novak, presidenta de la Asociación de Escritores, refirió que este galardón ha sido en su devenir una puerta de entrada para importantes creadores de la Isla, como Delfín Prats, Lina de Feria, Luis Lorente y otras reconocidas voces de la literatura insular.

Recordó que el Premio lleva el nombre del seudónimo utilizado por el joven Frank País García (1934-1957) durante la lucha clandestina insurreccional contra la dictadura de Batista, homenaje a este revolucionario que dejó profunda huella en la historia de Cuba.

En esta edición del David concursaron 11 novelas, 15 poemarios y 5 obras de teatro, evaluados por jurados de reconocido prestigio: en novela, Pedro Juan Gutiérrez, Ulises Rodríguez Febles y Martha Acosta; en poesía, Laura Ruíz Montes, Víctor Fowler y Milho Montenegro; y en teatro, Rubén Sicilia, Blanca Felipe Romero y Reinaldo Montero.

Dominó entre sombras, del autor Ariel Hernández Reyes (La Habana), se alzó con el lauro en la categoría de Novela; mientras que en poesía, el galardón recayó en Canción del cuerpo a rastras, de Jessica Chabeli González Smith (Las Tunas); con una mención para Instrucciones para mantener un cuerpo, de Manuel Eduardo Jiménez Mendoza (Villa Clara).

Autorretrato, de Juana B, de Varela Leyva, recién graduada de dramaturgia por la Universidad de las Artes, recibió el David en la categoría de teatro; destacando que para escribir sobre referentes de historicidad probada, es indispensable la investigación, especialmente cuando se aborda a una personalidad imprescindible de la cultura cubana como este caso, la eterna poetisa adolescente Juana Borrero (1877-1896).

Igualmente, en teatro, el jurado entregó mención a La era del hombre pendejo, de Jorge Vázquez Castro (La Habana), quien confesó que su acercamiento al teatro es reciente, y que lo que prefiere es explorar cómo lo clásico puede dialogar con lo contemporáneo, en particular a través de la relectura de los mitos y su proyección en fenómenos actuales como las redes sociales.

Al finalizar la entrega de los premios en las distintas categorías convocadas, Novak felicitó a los premiados, agradeció a los escritores que laboraron como jurado y al impulso del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, de donde han egresado muchos de los escritores premiados en esta jornada con el David.

Martha Bonet de la Cruz, presidenta de la organización de la vanguardia artística cubana, entregó los reconocimientos a los escritores premiados; mientras que el cuarteto Ébanos de La Habana, dirigido por Yanexy Machado, perteneciente al catálogo del Centro Nacional de Música de Concierto, interpretó temas de la música cubana en el encuentro.

Desde 1967 el concurso ha acompañado el surgimiento de voces que hoy forman parte esencial del panorama literario nacional. Lo que comenzó como un premio para poesía y cuento se amplió con el tiempo a teatro, ciencia ficción y ensayo, siempre con el respaldo editorial de Ediciones Unión, que garantiza la publicación de las obras ganadoras.