Orquesta Revé celebrará 70 años de trayectoria

La Habana, 31 ene (ACN) La agrupación Elito Revé y su Charangón, fundada en el año 1956 por Elio Revé Matos (1930-1997), estará celebrando a lo largo de este 2026 los 70 años de creada, y su consolidación como una de las orquestas más emblemáticas de la cultura cubana.

Elito Revé (hijo), quien desde el fallecimiento de su padre asumió la dirección de “El Charangón”, dijo en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que en homenaje al aniversario se está preparando un disco con temas nuevos, cuyo productor es Alain Pérez.

Se realizarán también giras internacionales pues diferentes países, entre los que se incluyen México, Colombia, Perú y naciones de Europa, se sumarán a la celebración, resaltó.

Revé agradeció el apoyo de diferentes generaciones cubanas que han bailado con las canciones de la orquesta, así como de los medios de comunicación.

Asimismo, destacó la huella de distintas personalidades de la música cubana que integraron esa agrupación donde sobresalen Juan Formell (1942-2014), César Pupy Pedroso (1946-2022), Juan Carlos Alfonso y Yumurí (Moisés Valle).

Forman parte de su repertorio canciones como “Mi salsa tiene sandunga”, “Se sigue comentando” “Agua pa’ Yemayá” y “Cuba baila casino”; también organizaron el Primer Festival de Changüí en la mayor de las Antillas.

La décima edición del Festival de la Salsa, a celebrarse del 26 de febrero al 1 de marzo, tendrá especial connotación porque se dedicará a los 70 años de “La aplanadora de Cuba”, como también se le conoce; por tal motivo, agradeció a Maykel Blanco, presidente de ese evento que cada año reúne a miles de bailadores de todo el mundo.

Elito Revé y su Charangón se presentará el primero de marzo próximo en los escenarios del Club 500, sede habitual de esa cita.