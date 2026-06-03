Obras Escogidas de Raúl Castro, un regalo para la juventud

Segundo Frente, Santiago de Cuba, 3 jun (ACN) La colección Obras Escogidas de Raúl Castro Ruz se presentó hoy en el Museo Central, perteneciente al Complejo Histórico Militar del Segundo Frente Oriental Frank País, en ocasión del 95 cumpleaños del General de Ejército.

La colección resume en nueve tomos el pensamiento y acción desde 1951 hasta 2024 del líder de la Revolución, en un edición que es resultado de una colaboración con la República Popular de China.

Jorge Luis Aneiros Alonso, director de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, expresó que las Obras Escogidas es fruto de una selección de diversos autores y atiende a momentos cruciales de la historia del país, como los primeros escritos conocidos de Raúl Castro, textos del período de la Sierra Maestra y diarios del Segundo Frente.

Refirió que hay mucho Santiago de Cuba en esta colección, desde sus discursos en la Universidad de Oriente (UO), en el otrora cuartel Moncada, hoy ciudad escolar 26 de Julio, hasta los pronunciados en diversos sitios de la geografía indómita, y de sus encuentros con el pueblo y dirigentes.

Además, dijo que los tomos contienen cartas a sus padres, escritos desde la prisión y el exilio, artículos de prensa, mensajes y declaraciones de la lucha insurreccional, discursos y prólogos a libros como los dedicados a los Héroes de Girón.

Frank Josué Solar, profesor de la UO, agradeció al equipo que hizo posible esta obra, la cual constituye un regalo para el pueblo de Cuba, en aras de conocer más de la humildad, la sencillez y la grandeza del pensamiento de Raúl, depositario de una importante trayectoria política, estratégica y teórica que brinda lecciones para enfrentar y superar los desafíos del presente y el futuro.

El también historiador resaltó que en este municipio se tejió la leyenda de jefe guerrillero y revolucionario; y afirmó que aquí se respira la epopeya, el legado de Raúl y sus compañeros, de ahí que no existe mejor lugar para la presentación de la colección en el día del cumpleaños 95 del General de Ejército.

Solar manifestó que los libro recogen las diversas dimensiones del fundador del Segundo Frente como dirigente político, militar, del Partido Comunista de Cuba, de las misiones internacionalistas cubanas, y de la familiar y su cuidado.

De igual forma, expresó, se aprecia al arquitecto de la unidad como principal arma estratégica, al historiador, estadista, y el compromiso y lealtad con la defensa y el cuidado de su hermano el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La edición de las Obras Escogidas de Raúl Castro Ruz también está disponible para descargar desde sitios nacionales en formato de folletos y tomos completos, que incluyen como valor agregado códigos QR vinculados a una galería de fotos asociada a los textos publicados, algunas de ellas inéditas, conocidas y poco conocidas.

A la presentación asistieron Beatriz Johnson, primera secretaria del Comité Provincial del PCC, dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas, pobladores que han intercambiado con el General de Ejército, y una representación de jóvenes del montañoso territorio.

En el serrano municipio también se desarrolló un amplio plan de actividades que incluye el visionaje y debate de audiovisuales vinculados a Raúl Castro, y en la jornada de la tarde noche de este martes una velada cultural y una acampada para celebrar el cumpleaños 95 del líder de la Revolución.