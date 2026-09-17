Nueva nominación para Omara Portuondo en los Latin Grammy 2026

La Habana, 17 sep (ACN) La diva del Buena Vista Social Club, Omara Portuondo, suma hoy una nueva conquista a su carrera musical con la nominación del fonograma "Eternamente Omara" a los Latin Grammy 2026, en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Según nota publicada por el Instituto Cubano de la Música (ICM), la laureada intérprete, orgullo de Cuba, ingresó al catálogo de nominados junto a otros ocho artistas cubanos, quienes disputarán el premio en los apartados de música tropical, jazz latino, instrumental y composición clásica.

Reconocida como una de las principales cultivadora del feeling, Omara Portuondo trasladó su arte a numerosos escenarios internacionales y participó en los festivales de Cannes, Francia y Orfeo de Oro, Bulgaria; donde conquistó el premio a la mejor interpretación, destaca la misma fuente.

Prestigió con su inigualable melodía el proyecto Buena Vista Social Club, que la llevó a recorrer el mundo e impulsó su actividad discográfica con los sellos Egrem (Cuba), Nube Negra (España) y World Circuit (Reino Unido).

Entre las producciones citadas por el ICM que encumbran la trayectoria de Omara, se encuentra "Vida", con la cual mereció el Grammy Latino 2023 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Su admirable talento le ha hecho merecedora de numerosas distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Música en 2006, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por el Ministerio de Cultura y Deportes de España, el lauro Songlines Pioneer, y el Premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación.

Se suman a estos galardones un Premio Grammy Latino al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, y otro por su Trayectoria, recibido en 2009.

En este sentido, la Novia del Filing escribió en su perfil oficial de Facebook que se siente muy feliz de esta nominación, la cual llega cuando cuenta con 95 años de edad; al tiempo que destacó el trabajo del pianista Roberto Fonseca, director musical y arreglista de "Eternamente Omara".

Si este disco llegara a ganar, podría decir que me sentiría profundamente satisfecha por tantos años de trabajo, dedicación y amor por la música, escribió la artista, agradeciendo a su familia y a los que le acompañaron en el fonograma: Nathy Peluso, cantante, rapera y compositora argentina radicada en España; el cantautor malagueño Pablo López, la beninesa Angelique Kidjo y el trovador Silvio Rodríguez.