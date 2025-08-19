Música cubana lamenta muerte de flautista Rubén Leliebre

La Habana, 19 ago (ACN) El Instituto Cubano de la Música (Icm) transmitió este martes su profundo pesar por el fallecimiento del destacado músico Rubén Leliebre del Toro (1981-2025), ocurrido el 18 de agosto de 2025.

"Santiago de Cuba pierde a uno de sus talentos más excepcionales, cuyo legado musical enriqueció la cultura nacional e internacional", destaca el comunicado.

Rubén Leliebre del Toro nació el 6 de agosto de 1981 y dedicó su vida a la música como Instrumentista, compositor y arreglista de amplio reconocimiento, significó el Icm.

Fue además miembro activo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba e integrante de agrupaciones emblemáticas como Cándido Fabré y su Banda, el Septeto Sones de Oriente y colaborador ocasional de Juan Formell y los Van Van.

Leliebre creó asimismo composiciones que resultaron premiadas en concursos nacionales, incluido el prestigioso "Chepin Choven" y colaboró en proyectos discográficos como el CD "Flautas gigantes" (2023) junto a otros 63 exponentes del instrumento de 20 países.

Sus trabajos con el Septeto Santiaguero y José Alberto "El Canario" fructificaron igualmente en Premios de la Academia Latina de la Música (Grammy Latinos).

Fusionó tradiciones musicales cubanas con innovaciones contemporáneas, contribuyendo a la proyección global de la música cubana, continúa la nota, destacando su participación en agrupaciones y proyectos transculturales, donde reflejó su versatilidad y compromiso con la excelencia artística.

"La música cubana está de luto, pero su esencia seguirá vibrando en cada nota que Leliebre nos regaló; el Icm, junto al Ministerio de Cultura, extiende sus más sentidas condolencias a familiares, amigos, colegas y admiradores".

"Su partida deja un vacío en el panorama musical, pero su legado pervivirá a través de sus composiciones y arreglos, que hoy son patrimonio de la cultura cubana", concluye el mensaje de condolencias.