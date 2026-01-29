Muestra de Vent Dumois exalta los 27 de La Voz del Patrimonio Cubano (+Fotos)

La Habana, 28 ene (ACN) "Páginas Salvadas" es el título de la exposición de la Premio Nacional de Artes Plásticas (2019) Lesbia Vent Dumois, abierta este miércoles en la Casa Carmen Montilla de la Plaza de San Francisco de Asís, en homenaje al aniversario 27 de La Voz del Patrimonio Cubano, Habana Radio.

La muestra de homenaje a la trascendental emisora que transmite desde la Lonja del Comercio en el centro histórico de la ciudad, indaga en el legado del Apóstol José Martí —nacido hace exactamente hace 173 años— desde una manera muy personal.

En las palabras de bienvenida, Norma Jiménez, directora de la Galería perteneciente a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH), destacó que la celebración es conjunta: por supuesto, el aniversario de Habana Radio y la obra misma de Lesbia.

Por su parte, Magda Resik, directora de la emisora, tras agradecer a los presentes, evocó una gran ausencia física, la de Eusebio Leal Spengler, gran padre fundador, no solo de esta etapa o periodo de la OHCH, sino también de Habana Radio y de tantas cosas buenas y bellas que hay en el centro histórico.

Día también en que se inaugura una muestra muy especial de una mujer, Heroína del Trabajo de la República de Cuba, que ha superado los 90 años y sigue más allá, hecho que añade a la celebración un carácter adicional de felicidad y de plenitud, añadió la periodista y comunicadora.

Al encomiar la coexistencia en espacios de compromiso como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), Resik ponderó que tanto ella como el resto de quienes dirigen procesos en la organización, colocan delante a la connotada artista, porque es la certeza de que siempre van a vencer, porque ella es toda creatividad, impulso creativo, y ánimo para no cejar en cada empeño.

Se refirió también a otra de las presentes, la arquitecta Perlas Rosales, directora general adjunta de la OHCH, alguien que demuestra todos los días que hay que seguir soñando y defendiendo el legado de Leal; y apoyo incondicional en el propósito de hacer de la comunicación un ámbito para mostrar al mundo el valor del patrimonio cubano, la riqueza de la historia y la cultura.

Cada 28 de enero, recordó, se inaugura una exposición en la Carmen Montilla sobre esta hora, y a las 6:00 p.m. cruzamos para la Basílica, donde siempre disfrutamos de un buen concierto. A partir de la ausencia física de Eusebio, decidimos que esos ceremoniales a los que él nos acostumbró deben permanecer. No hay nada mejor que seguir la tradición para conseguir triunfar; porque hay que aferrarse a lo que fuimos para entender lo que somos y para proyectarnos a un futuro, añadió.

Resik destacó que Vent Dumois es muy martiana, además de exaltar la belleza con la que la artista se inspira en Martí, en su entorno familiar, en su vida social, en su carácter de creador, para regalarnos una muestra que lo que hace es corroborar el inmenso talento de esta cubana, que es capaz de hacer con sus manos, obrar con sus manos y de alguna manera traducir aquello que su corazón está pensando, sintiendo, latiendo, ella lo traduce y lo hace obras.

Su pasión, su firmeza de carácter, su honestidad a toda prueba y su ética seguirán siendo siempre un paradigma para quienes la hemos conocido y disfrutado; y para quienes deseamos que por muchos años más ella esté junto a nosotros, dándonos vida. Gracias. Lesbia Claudina Vent Dumois, concluyó la intelectual.

Presentes igualmente en la inauguración, Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la Uneac junto a varios directivos de la organización; Katia Cárdenas, directora de Gestión Cultural de la OHCH; así como artistas de las artes visuales y público general.