Matanzas abraza a Barnet con título de Doctor Honoris Causa (+Fotos)

Matanzas, 28 ene (ACN) "La mejor forma de ver las estrellas es pisar los adoquines por donde caminaron los poetas de la Atenas de Cuba" expresó hoy Miguel Barnet Lanza, tras recibir la Condición Académica Doctor Honoris Causa en Ciencias de la Educación, como simbólico abrazo de la Universidad de Matanzas (UM).

En la Sala de Conciertos José White, de manos de la Doctora en Ciencias Leyda Finalé de la Cruz, rectora de la UM, y en ocasión del I Festival Internacional de Poesía Puentes Poéticos, Barnet recibió el título honorífico que expresa respeto y admiración.

"Los hijos adoptivos tienen los mismos derechos que los biológicos, y este honor, unido a la condición de ser matancero por vocación da fuerzas para seguir a esta mano temblorosa" añadió durante la cita que contó con la presencia de Alpidio Alonso Grau, Ministro de Cultura.

Devino el encuentro reconocimiento a la entrega y el compromiso del fiel seguidor de las ideas martianas, cita no casual este 28 de enero, fecha que contiene el aniversario 173 del natalicio del Apóstol José Martí y también el 86 cumpleaños de Barnet.

La ceremonia concretó la iniciativa del comité organizador de Puentes Poéticos, que alentó a la Universidad a reconocer a Barnet por sus conexiones con Matanzas, y reafirmó el papel de la casa de altos estudios como institución presta a resaltar la labor de personalidades que engrandecen las letras y las ciencias sociales.

Durante el espacio destacaron los valores de la novela Biografía de un cimarrón, considerada piedra angular del género testimonial latinoamericano y motor impulsor de una trayectoria dedicada al estudio de las raíces afrocubanas y a la preservación de la memoria cultural en la Isla.

"No hablemos sino de la vida, esa que borbotea y resplandece en esta ciudad que tanto amo, esa que nace del corazón y disloca la razón, esa que es mi única fortaleza" finalizó Barnet Lanza cargado de emociones, y recibió un fortísimo aplauso del auditorio.