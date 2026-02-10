Maikel Dinza presenta nuevo sencillo para celebrar el 14 de febrero

La Habana, 10 feb (ACN) El próximo sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, el cantante cubano Maikel Dinza presentará su nuevo sencillo titulado Enamorado, canción con un sonido fresco de salsa pop contemporánea, dedicada al sentimiento más puro y esencial del ser humano: el amor.

Según fuentes cercanas al artista, Dinza sorprende con una propuesta musical renovada, mostrando una voz más madura, moderna y segura; además de que Enamorado constituye una verdadera alabanza al sentimiento-motor que mueve emociones, historias y vidas.

La composición lleva la firma del reconocido cantautor mexicano Umberto Veloz, y el sencillo fue producido íntegramente en la Ciudad de México, bajo la dirección del arreglista, productor y trombonista cubano Eugenio Dinza, quien apostó por una salsa elegante, actual y con proyección internacional.

Destacados músicos latinoamericanos participaron de la grabación: Esteban Rivas, ex percusionista de la banda del legendario Oscar D’León; Osman Antúnez y Caliche Sabogal, encargados de aportar la fuerza rítmica del tema; Mauricio “Piolín” en el piano, con un tumbao perfectamente acomodado a la estructura musical; y Edwin Benavides, ex bajista del Grupo Niche y colaborador de orquestas como Cañaveral, quien grabó el bajo aportando solidez y profundidad sonora.

Añade la fuente que los metales toman protagonismo con un potente sonido orquestado por Eugenio Dinza en el trombón, junto a Yumar Bonachea; mientras que los coros estuvieron a cargo de Mariolis Suárez y René Fernández, añadiendo color y energía al tema.

Enamorado, es ante todo, una canción para bailar, disfrutar y dejarse llevar por la vibra del amor; producción que reafirma la constante evolución artística de Dinza, al tiempo que confirma su compromiso con llevar la música cubana a un nivel cada vez más internacional, refiere la promoción llegada a la Agencia Cubana de Noticias.