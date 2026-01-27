ACN

Letras Cubanas anuncia a los ganadores de sus premios literarios

Compartir

Twitter Facebook
ACN - Cuba
ACN
106
27 Enero 2026

La Habana, 27 ene (ACN) Tras las arduas deliberaciones de cada jurado integrado por destacadas figuras de la literatura cubana, la Editorial Letras Cubanas dio a conocer este lunes los nombres de los escritores galardonados en las últimas convocatorias de los Premios Alejo Carpentier y Nicolás Guillén correspondientes a 2025.

   El primero de los galardones, consagrado al Poeta Nacional y autor de Motivos de Son (1930), fue otorgado de manera unánime a Edurman Mariño Cuenca por su obra "Objeto social", reconocida por el jurado presidido por Alex Pausides Aguilar e integrado por Lourdes González Herrero y Aristides Vega Chapu, por la singularidad de su escritura, su alta tensión expresiva y su limpia factura estilística.

   Por otra parte, en el género del cuento, el Premio Alejo Carpentier 2025 recayó en el destacado poeta y narrador habanero Alberto Marrero Fernández por su libro "Cerámica de invierno". 

   María Elena Llana, presidenta del jurado, y los miembros Edelmis Anoceto y Aida Bahr, reconocieron la esmerada factura literaria de la obra, así como el diseño de personajes y tramas profundamente humanos desde una perspectiva universal.

   La novela "Atlas anatomofisiológico de un hombre vil", de Geovannys Manso, se alzó con el Premio Alejo Carpentier de Novela 2025, gracias a las valoraciones del jurado presidido por Jorge Ángel Hernández e integrado por Susana Haugh y Emerio Medin; las cuales aluden a la capacidad dramática de los conflictos familiares que sustentan la trama y el desarrollo de una historia cargada de tensiones.

   Finalmente, el Premio Alejo Carpentier de Ensayo 2025 fue concedido a Emanuel Tornes e Ileana Mendoza Ferraz por su estudio "Relecturas de la historia en la novela cubana actual".

   Tanto Virgilio López Lemus —presidente del jurado— como el resto de integrantes, Yamil Díaz Gómez y Omar Valiño Cedré, calificaron la obra como un análisis integral y un aporte de peso sobre la ficción histórica insular, escrito con claridad de prosa y originalidad de ideas.

   Letras Cubanas felicita calurosamente a todos los ganadores y extiende su agradecimiento a los miembros de los jurados por su riguroso trabajo, expresa la información, al tiempo que explica que las obras premiadas pasarán a engrosar el catálogo de la editorial en el futuro próximo.