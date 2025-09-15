Lamenta Díaz-Canel muerte de ícono del folclor Zenaida Armenteros

La Habana, 15 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, lamemtó hoy el fallecimiento de Zenaida Armenteros, Premio Nacional de la Danza en 2005.

En X, el mandatario envió condolencias a su familia y compañeros del Conjunto Folklórico Nacional, del que fuera fundadora y primera bailarina.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de una de las más grandes exponentes del folclor cubano, la querida Zenaida Armenteros. Llegue a su familia y a sus compañeros del Conjunto Folklórico Nacional, del que fuera fundadora y primera bailarina, las más sentidas condolencias. pic.twitter.com/4SPMNyW6e2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 15, 2025

Nacida en esta capital el 10 de enero de 1931, Armenteros se convirtió en una de las más grandes exponentes del folclor cubano y fue conocida como la Ayagba de Cuba (La Reina en lengua Yoruba).

Integró el repertorio de obras clásicas del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba e interpretó diversidad de roles, desde Cuerpo de Baile hasta alcanzar la categoría de Primera Bailarina, Primera Actriz y Primera Cantante del Conjunto Folklórico Nacional.

Entre los reconocimientos recibidos a lo largo de su trayectoria artística están Artista de Mérito de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba; Medalla Raúl Gómez García; la Medalla Jesús Menéndez, de la Central de Trabajadores de Cuba; la Medalla Alejo Carpentier; el Diploma al Mérito Artístico, conferido por el Museo Nacional de la Música; la Corona de Laurel y Trofeo Confederación Mundial de Karting, conferido por el Principado de Mónaco, Montecarlo, entre muchos otros.